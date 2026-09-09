HP y Scuderia Ferrari llevan la ingeniería, el diseño y la tecnología a su nuevo PC con IA de edición limitada

HP ha presentado su nuevo ordenador portátil de edición limitada diseñado junto a Scuderia Ferrari, un dispositivo en el que ambas compañías han combinado sus conocimientos de ingeniería, diseño y tecnología para, junto a sus capacidades de inteligencia artificial (IA) integradas, ofrecer una experiencia exclusiva referente a nivel de innovación.

La tecnológica ha dado a conocer este nuevo ordenador en un encuentro con la prensa celebrado este miércoles en el que, rodeado de simuladores de Fórmula 1, el director de Comunicación de HP Iberia, José Luis Arranz, ha hecho hincapié en el concepto “altamente elevado de ingeniería” que representan ambas empresas.

Así, tras una colaboración de alrededor de dos años, HP ha presentado su portátil HP Edición Limitada Scuderia Ferrari con IA, que es la expresión del “futuro del ordenador personal” al integrar IA, rendimiento y diseño, en una experiencia que responde a todas las necesidades “de los profesionales más exigentes”.

Concretamente, este ordenador está concebido bajo la filosofía de Ferrari, en la que cada detalle responde a una necesidad técnica, siempre siguiendo una identidad visual única. Asimismo, está inspirado en el hiperdeportivo digital F76 de Ferrari, donde el concepto de las rejillas revoluciona hacia un elemento más integrado.

Precisamente este concepto de rejillas se ha aplicado a las rejillas de ventilación del ordenador, desarrolladas mediante diseño “paramétrico”, es decir con un nivel de precisión al alcance de la ingeniería de Ferrari.

Siguiendo esta línea, el ordenador incorpora un chasis mecanizado con presión CNC y un acabado el característico color rojo de Ferrari, el Rosso Magma. En la parte trasera el chasis está fabricado con una combinación de fibra de carbono y cristal Corning Gorilla Glass, que deja ver el “motor” del PC y que cuenta con más de 2.000 microperforaciones para ayudar al sistema de refrigeración.

Este motor es la apuesta de HP por su generación de AI PCs, con IA integrada en el propio dispositivo. Para ello, se conforma de un procesador Intel Core Ultra X7 358H, gráficos Intel Arc B390i y hasta 180 TOPS de capacidad de procesamiento para IA (la NPU ofrece hasta 50 TOPS para aceleración de IA), además dispone de 64 GB de memoria LPDDR5X.

Como resultado, es capaz de ejecutar aplicaciones avanzadas de IA, así como llevar a cabo tareas exigentes de creación de contenido, todo ello con eficiencia, rapidez y seguridad.

Al abrirlo mantiene su tono rojo combinado con elementos negros y cuenta con una pantalla táctil 3K Tandem OLED+, que ofrece colores vivos y luminosos, así como una visualización fluida y una respuesta rápida gracias a su frecuencia de actualización de 120 Hz, como ha afirmado HP.

El interior se completa con un teclado de precisión que cuenta con iluminación RGB y animaciones específicas al encenderse mostrando los colores de ambas compañías. También tiene un panel táctil háptico de cristal, además de incluir audio “premium” con micrófonos integrados y altavoces estéreo mejorados con el ajuste de sonido de Poly Studio.

En sus bordes, el PC cuenta con entradas para USB-C, USB-A, K-Lock, HDMI 2.1, dos puertos Thunderbolt 4 con USB-C y un puerto jack de 3.5 mm.

Este equipo también cuenta con un alto nivel de protección al integrar el sistema HP Wolf Security para empresas, la plataforma de seguridad reforzada por ‘hardware’ de HP. Con ello, la compañía ha asegurado que el ordenador queda protegido frente a amenazas sofisticadas garantizando una experiencia segura para profesionales.

Para los seguidores del mundo de motor, este portátil de HP y Ferrari integra detalles como que lleva grabado bajo el chásis el circuito de Fiorano (Maranello, Italia), donde Ferrari desarrolla y hace pruebas de sus automóviles, que se revela a través del cristal.

Además de todo ello, HP ha incidido en que este nuevo portátil está marcado por la exclusividad. Cada unidad cuenta con un embalaje exclusivo numerado individualmente para identificarlo de entre las 4.999 unidades que se han puesto a disposición a nivel global.

El HP Edición Limitada Scuderia Ferrari con IA también agrega una funda de cuero Poltrona Frau, fabricada con el mismo material de cuero italiano que se utiliza para los interiores de los coches de Ferrari.