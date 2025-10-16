Honor presenta Magic 8 Pro: rendimiento, autonomía, mucha IA y salud ocular

Honor ha actualizado su gama de ‘smartphones’ insignia con Honor Magic 8 Pro, que además de estar impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite y ofrece una batería de 7.200Mah, da un fuerte impulso a la inteligencia artificial en el dispositivo e incorpora tecnologías para proteger la salud ocular.Honor Magic 8 Pro es el modelo más avanzado de la serie, diseñado para sacarle el máximo partido a la inteligencia artificial, de la mano del asistente YoYo y un botón físico que permite acceder a distintas funciones impulsadas con esta tecnología.YoYo se puede usar en más de 3.000 escenarios, que incluyen la comparación de precios, la búsqueda de información y las compras ‘online’, y tiene la capacidad de ver lo que ve el usuario con la tecnología de inteligencia visual y la cámara.La cámara de este equipo está diseñada para sacar las mejoras tomas en escenarios nocturnos o con escasa luz, incluso con zoom, y para ello, Honor ha empleado un teleobjetivo de 200 megapíxeles que admite hasta 3m7 aumentos ópticos y hasta cien aumentos en digital.Esta cámara principal se complementa con una lente principal de 50 megapíxeles de 1/1,3 pulgadas y con estabilización óptica de imagen, y un gran angular de 50 megapíxeles con ángulo de visión de 122 grados. En la parte frontal, aloja una cámara de 50 megapíxeles con sensor de profundidad.La fotografía nocturna, la estabilidad y la fotografía de retratos se han reforzado con tres motores dedicados impulsados con inteligencia artificial. Esta tecnología también ayuda a detectar la escena y el color, para obtener resultados profesionales y personalizados.Honor Magic 8 Pro está impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite de 5ª generación, una batería de 7.200mAh con carga rápida por cable de 120 vatios y sistema de gestión de energía, que utiliza un algoritmo de estabilización de voltaje a nivel de milivoltios.La pantalla, por su parte, ofrece un tamaño de 6,71 pulgadas con una tasa de refresco adaptativa 1-120Hz, que alcanza un pico de brillo máximo de 6.000 nits con HDR. Y para el audio, emplea una tecnología de cavidad abierta dual y un algoritmo de campo de sonido espacial que mejoran los graves y el sonido espacial.La experiencia visual está respaldada por la certificación Global Eye Protection 5.0 por integrar tecnologías que protegen la vista para reducir la miopía transitoria y la fatiga visual, así como evitar empeorar el ojo seco.Para desbloquear el dispositivo, emplea un sistema que aúna reconocimiento facial y huella dactilar, y protege de los fraude con la tecnología Trinity AI antifraude, que también vigila la suplantación de rostro y de voz.Es resistente a caídas con la protección que ofrece el cristal Honor Giant Rhino, y al agua, al polvo, a la inmersión, al agua caliente y a los chorros de alta presión con la certificación IP68+IP69K.<b>HONOR MAGIC 8</b>La serie de completa con el modelo estándar Honor Magic 8, que aunque comparte muchas de las características de su hermano mayor, cambiar la configuración de elementos como la cámara o la batería.Así, presenta un sistema de cámara con una lente principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 64 megapíxeles, también diseñada para la noche, y una cámara frontal de 50 megapíxeles.La batería, por su parte, ofrece una capacidad de 7.000mAh y carga rápida por cable de 90 vatios, mientras que la pantalla alcanza un tamaño de 6,58 pulgadas.Estos dos dispositivos se han presentado en China, donde Magic 8 parte de un precio de 4.499 yuanes (unos 542 euros al cambio), y Magic 8 Pro, de 6.199 yuanes (746 euros al cambio).