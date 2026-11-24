La superproducción “Grand Theft Auto VI” representó “el mayor lanzamiento” de la historia de PlayStation, con más de 39 millones de jugadores únicos que lanzaron el juego desde su estreno el jueves, indicó Sony en un blog.

“GTA VI’ estableció otro récord del mayor número de jugadores simultáneos para un juego en PlayStation, batiendo los récords anteriores logrados por títulos multijugador, free-to-play y para un solo jugador”, señaló el fabricante japonés, que ha vendido cerca de 100 millones de PlayStation 5 en el mundo.

La nueva entrega de la saga de crímenes y gánsteres, con un precio de entre 80 y 100 dólares según la versión, también está disponible en la consola rival de Microsoft, la Xbox Series.

Las preventas de “GTA VI” alcanzaron los 32,5 millones de ejemplares, indicó el viernes Take-Two, casa matriz del estudio Rockstar Games, pulverizando el récord establecido por “GTA V” en 2013.

Desde su lanzamiento, el título se coronó en la industria global del entretenimiento, con más de 3.790 millones dólares recaudados en 24 horas, según Take-Two.

Sus ingresos del primer día superaron los ingresos acumulados en cine de “Los vengadores: Endgame”, la película más taquillera de todos los tiempos con unos 2.900 millones de dólares en todo el mundo.

La consultora especializada Alinea Analytics estima que, en los cuatro primeros días de explotación, se vendieron cerca de 45 millones de copias, generando más de 4.000 millones de dólares.

“GTA VI” está protagonizada por Jason y Lucía, una pareja que intenta sobrevivir y abrirse camino en “Vice City”, una emulación de Miami.

El juego, que salió más de una década después de la anterior entrega, es especialmente realista, sobre todo la modelización de los personajes y la animación.

El entorno en el que se desenvuelve el jugador también es muy detallado, y las acciones que puede realizar van desde el robo hasta el asesinato, pasando por la venta de droga.