Grupos de Google dejará de ser compatible con Usenet el 22 de febrero

MADRID, 3 Ene. (Portaltic/EP) - Google ha anunciado que los usuarios que empleen la herramienta Grupos para publicar y compartir contenido en la red Usenet dejarán de poder hacerlo próximamente, ya que finalizará su compatibilidad con este sistema el 22 de febrero de este año.

Grupos de Google es un servicio que facilita la creación de grupos de discusión para particulares y organizaciones que comparten intereses comunes y que permite, entre otras acciones, enviar un correo a todos los miembros de un grupo con una única dirección de ‘email’, organizar reuniones, conferencias y eventos, crear una entrada colaborativa y asignar conversaciones a lo miembros para hacer un seguimiento.

Usenet, por su parte, es un sistema global de discusión en internet, cuyo nombre deriva de User Network (red de usuarios en inglés) que, si bien inicialmente se empleaba para intercambiar noticias y archivos de texto, más recientemente se ha utilizado para compartir y descargar otro tipo de contenidos.

Actualmente, Grupos de Google proporciona una puerta de entrada a los grupos de noticias de Usenet a través de una interfaz de usuario compartida, algo que dejará de ser posible el próximo mes al finalizar su soporte, según ha explicado la compañía en su blog.

En concreto, ha explicado que el fin de este soporte se debe a que en los últimos años se ha registrado un descenso de la actividad legítima y que parte de los usuarios han optado por moverse a otras tecnologías “con formatos más modernos, como redes sociales y foros”.

Así, ha comprobado que “gran parte del contenido que se difunde actualmente a través de Usenet consiste en compartir archivos binarios, que no son de texto, algo que Grupos de Google no admite”, indicando que también se intercambia ‘spam’

Por ello, Google ha decidido que a partir del 22 de febrero ya no se podrá utilizar Grupos de Google (a los que se puede acceder desde groups.google.com) para publicar contenido, suscribirse o visualizar contenido nuevo de los grupos de Usenet. La compañía ha aclarado, no obstante, que sí se podrá ver todo aquello que se haya publicado antes de dicha fecha desde Grupos de Google.

Por otra parte, ha señalado que el servidor Network News Transfer Protocol (NNTP) de Google y el emparejamiento asociado a Usenet también dejarán de estar disponibles. Esto quiere decir que Google no admitirá la publicación de nuevo contenido de Usenet ni el intercambio de este con otros servidores NNTP.

En este sentido, ha matizado que este cambio no afectará a ningún contenido que no sea de Usenet en Grupos de Google, incluidos los creados por usuarios particulares y organizaciones (de trabajo, centros educativos, etc.).

Buscar un nuevo servidor

Los usuarios de Usenet que deseen seguir interactuando con sus contenidos deberán encontrar un nuevo cliente de texto en el sistema, de modo que podrán elegir entre “varias alternativas gratuitas y de pago”, según ha dicho Google.

En principio el servidor elegido contará con opciones de configuración predeterminadas para los usuarios de Usenet y, en caso contrario, estos deberán encontrar un servidor a través de la opción de búsqueda ‘servidores NNTP públicos’.

Google ha subrayado, por otra parte, que, debido a que Usenet es un sistema de servidores distribuidos, no será necesario migrar datos, sino que todo ese contenido al que actualmente se puede acceder a través de Grupos de Google se podrá consultar una vez se hayan sincronizado las cuentas con sus nuevos clientes. Tras elegirlos, los usuarios podrán volver a seleccionar los grupos que les interesen en base a sus preferencias de contenido.