Grand Theft Auto VI lanza sus pedidos anticipados este jueves

Después de 13 años de espera, los fans de Grand Theft Auto podrán reservar desde este jueves la sexta entrega del popular videojuego, que aspira a convertirse en el mayor lanzamiento de la historia de un producto de entretenimiento.

“A veces daba la impresión de que GTA VI era solo un concepto lejano, y decir que pronto podré jugar es casi un milagro”, confiesa a la AFP Red Young, un escocés de 26 años que ha pasado la mitad de su vida esperando este nuevo episodio.

Como él, muchos jugadores podrán reservar por anticipado, tanto en línea como en algunas tiendas, su copia de este juego, que permite encarnar a gánsteres en un mundo abierto.

El lanzamiento mundial está previsto para el 19 de noviembre.

En Estados Unidos, la edición estándar del juego costará 79,99 dólares (70 euros), es decir, diez más que el precio medio de los juegos de gran presupuesto en su lanzamiento.

Una edición Ultimate, que incluye bonificaciones como vehículos y armas inéditas, se venderá a 99,99 dólares (88 euros).

Se trata del “mayor lanzamiento jamás realizado en el ámbito del entretenimiento”, superando “a cualquier película, serie de televisión, concierto o venta de álbumes”, estima Piers Harding-Rolls, experto de la consultora británica Ampere Analysis.

Según los analistas del banco de inversión Piper Sandler, alrededor de 45 millones de copias de GTA VI podrían venderse antes incluso de su lanzamiento.

El juego batiría así el récord anterior establecido por GTA V, que en 2013 se convirtió en el producto cultural que más rápido superó el umbral de los 1.000 millones de dólares de ingresos, en solo tres días.

La expectativa de los jugadores está a la altura del éxito del episodio anterior que, con cerca de 230 millones de copias, se convirtió en el segundo videojuego más vendido de la historia después de Minecraft.

- “Fenómeno cultural” -

A pesar del éxito de GTA Online –la versión en línea del universo de GTA V que reúne a millones de jugadores–, los fans esperaban con impaciencia este nuevo episodio, cuya primeras imágenes no se desvelaron hasta 2023.

Desde entonces, cada imagen, comunicación o supuesta filtración sobre el título suscita inmediatamente miles de comentarios en línea.

Más aún porque el juego ha sufrido varios retrasos: inicialmente previsto para finales de 2025, el lanzamiento se pospuso primero a finales de mayo y luego a noviembre.

“Es un fenómeno cultural, nos preparamos para esto desde hace años”, dice a la AFP Charlotte Massicault, directora de productos multimedia en la cadena francesa de tiendas Fnac-Darty, que anticipa una gran afluencia en su web cuando se abran las preventas.

Según varias estimaciones, el coste de desarrollo de GTA VI estaría entre mil y dos mil millones de dólares, lo que lo convertiría en el producto más caro de la historia del entretenimiento, incluido el cine.

El desarrollo del juego, que tendrá como escenario un universo inspirado en Florida y Miami, similar al de Grand Theft Auto: Vice City (2002), habrá requerido más de seis años de trabajo.

Según Harding-Rolls, GTA VI también debería impulsar las ventas de consolas, que llevan varios meses estancadas, en parte debido a un aumento de los precios vinculado al encarecimiento de los chips de memoria.

El título presenta a un dúo de protagonistas, Jason y Lucia, que recuerda a la famosa pareja de criminales estadounidenses Bonnie y Clyde.

Desde sus inicios, la saga ha conquistado a los jugadores por sus recreaciones de ciudades ficticias inspiradas en metrópolis estadounidenses y por la gran libertad de acción que ofrece a los jugadores.

Estos pueden completar misiones o, por el contrario, ignorarlas y pasear sin restricciones por un mundo abierto muy detallado.

Las misiones, que a menudo giran en torno a historias de maleantes o delincuentes, implican múltiples delitos, desde robos hasta asesinatos. Este aspecto ha sido objeto de numerosas críticas, ya que algunos se alarman por su influencia en los jugadores más jóvenes.

Los juegos GTA están, de hecho, prohibidos para menores de 18 años según el sistema de clasificación europeo PEGI.