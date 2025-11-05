Google y Epic Games presentan una propuesta común para abrir Android y fomentar la competencia

Google y Epic Games han presentado una propuesta conjunta para realizar cambios en el ecosistema de Android y la tienda digital Play Store que permitirán reducir las tasas a los desarrolladores e impulsar la competencia.

La propuesta conjunta presentada por las dos compañías sigue al litigio que las enfrenta desde 2023, cuando Epic Games demandó a Google por prácticas monopolísticas, una postura que acabó con el respaldo del jurado estadounidense que sentenció que la tienda de aplicaciones Play Store y su servicio de facturación ejercen monopolio.

Ello llevó a que el juez instructor del caso, James Donato, determinara en una orden judicial emitida en octubre de 2024 una serie de medidas que Google debía acatar para estabilizar la situación y favorecer la competencia, que incluyó la apertura de Android y Play Store a tiendas de terceros y ha facilitar a los desarrolladores sistemas de facturación y métodos de pago alternativos.

Google apeló esta orden, que fue desestimada, lo que al final ha llevado a las dos compañías a alcanzar un acuerdo, que se ha materializado este miércoles en una propuesta conjunta de una serie de cambios que afectan a Android y Play Store.

La propuesta “busca ampliar las opciones y la flexibilidad para los desarrolladores, reducir las comisiones y fomentar la competencia, siempre garantizando la seguridad de los usuarios”, ha explicado el presidente del ecosistema de Android, Samer Samatar, en un breve comunicado compartido en X.

El director ejecutivo de Epic Games, Tim Sweeney, ha calificado la propuesta de “excelente” ya que “refuerza la visión original de Android como una plataforma abierta para simplificar la instalación de tiendas de aplicaciones de la competencia a nivel mundial, reducir las comisiones para desarrolladores en Google Play y habilitar pagos de terceros dentro de las aplicaciones y en la web”.

“Esta es una solución integral, que contrasta con el modelo de Apple de bloquear todas las tiendas de la competencia y dejar los pagos como el único vector de competencia. Los documentos públicos ya están disponibles”, ha apostillado.

La propuesta está pendiente de aprobación por parte del juez, pero de conseguirla, pondría fin a los litigios entre las dos compañías, que se remontan a agosto de 2020, cuando Google y Apple retiraron el videojuego Fortnite de sus tiendas de aplicaciones, después de que Epic Games introdujera un nuevo sistema de pagos independiente.