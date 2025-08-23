Google introduce capacidades de agente en el modo IA del buscador

Google ha ampliado las capacidades del modo IA de su buscador con nuevas capacidades de agente que ayudan en la reserva en un restaurante y con la posibilidad de compartir los resultados con amigos y familiares.

El modo IA (‘AI Mode’) es una experiencia de búsqueda que permite realizar preguntas matizadas en lugar de múltiples preguntas para obtener una respuesta, con enlaces que llevan a la información

Esta experiencia se ha ampliado con capacidades de agente, que hacen que pueda encontrar reservas de restaurantes que cumplan con todos los requisitos que indiquen los usuarios, como ha informado Google en su blog oficial.

“El Modo IA se encarga del resto y te conecta directamente con la página de reservas, para que puedas completar tu reserva fácilmente”, explica la compañía. Por el momento, esta capacidad de limita a las reservas en restaurantes, pero Google pretende ampliarla pronto con citas en servicios locales o la compra de entradas para eventos.

En Estados Unidos, Google también ha anunciado un experimento en Labs que permite ver en modo IA resultados adaptados a los intereses y preferencias de los usuarios. Para ello, puede acceder a conversaciones anteriores y al historial de búsqueda y Maps.

Los resultados que ofrece el modo IA, además, pueden también compartirse con amigos y familiares, aunque está limitado solo para usuarios de Estados Unidos.

A estas novedades se une una expansión de esta experiencia de búsqueda basada en inteligencia artificial, que ha salido de Estados Unidos, India y Reino Unido para llegar a los usuarios en más de 180 países, aunque solo en inglés