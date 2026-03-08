Google Cloud ha destacado a Metrovacesa como caso de éxito por MiA, su asistente de IA que atiende consultas 24/7

Google Cloud ha destacado a la promotora inmobiliaria Metrovacesa como caso de éxito por MiA, su asistente inteligente multilingüe que atiende consultas comerciales 24/7 y automatiza la cualificación de ‘leads’.

En este contexto, Google Cloud ha recogido a Metrovacesa en un ‘Customer Case Study’ por el impacto del proyecto desarrollado junto a Lutech, partner tecnológico de la iniciativa. Así, la elección de MiA como caso de éxito supone, según ha comunicado la promotora, “un hito relevante” porque responde a un proceso de selección exigente, orientado a iniciativas de inteligencia artificial que acreditan valor de negocio, viabilidad técnica e impacto medible.

En línea con este enfoque, Google Cloud prioriza soluciones acotadas, escalables y de alto valor, con especial foco en el cumplimiento de principios de inteligencia artificial responsable, mientras que para Metrovacesa este reconocimiento refuerza su posicionamiento como compañía que impulsa la innovación con propósito y resultados.

En más detalle, los datos analizados muestran que una parte relevante de la actividad se concentra fuera del horario habitual y que existen “micro-ventanas” con tasas de conversión especialmente elevadas en fin de semana. En concreto, el 33% de las interacciones comerciales se produce fuera del horario habitual de atención, con un comportamiento destacado en fin de semana, donde el domingo concentra el 53% y el sábado el 44%, por encima del promedio de los días laborables.

De acuerdo con los resultados recogidos en el ‘case study’, MiA ha procesado 4.577 ‘leads’ procedentes de portales inmobiliarios, reforzando la capacidad de respuesta y cualificación en los momentos de mayor demanda digital.

Todo esto se ha traducido en alrededor de 3.000 solicitudes confirmadas de visita, equivalentes a 70 millones de euros en volumen potencial, y ha contribuido a una mejora del 94,8% en rendimiento operativo y a una reducción del 38% en el tiempo de atención.

Como han explicado desde Metrovacesa, MiA ha transformado también el papel de los equipos comerciales, de forma que los asesores reciben contactos previamente cualificados, con información sobre presupuesto, motivaciones y preferencias, para centrar el trabajo en el acompañamiento personalizado y la conversión.

“MiA consigue que nuestro equipo comercial gane tiempo para lo importante: acompañar, escuchar y construir relaciones desde un rol de asesoramiento estratégico”, ha afirmado la directora Comercial, Marketing e Innovación en Metrovacesa, Carmen Chicharro, añadiendo que “este acompañamiento cobra aún más sentido al aumentar la demanda de compradores internacionales, que piden atención multilingüe 24/7; por eso hemos integrado MiA, nuestra agente de IA, para nutrir al equipo de información cualificada para atender de forma más eficiente al cliente”.

Desde Lutech, socio tecnológico del proyecto, han subrayado la dimensión estratégica del movimiento. “La inteligencia artificial deja de ser una herramienta experimental cuando impacta directamente en la cuenta de resultados”, ha señalado el consejero delegado (CEO) de Lutech en España, Álvaro Verdeja. “El reto está en desplegar tecnología de escala empresarial que combine automatización, análisis de datos y flujos de trabajo aumentados para transformar la forma en que se vende vivienda”, ha indicado.