Google bloquea el 99% de anuncios maliciosos antes de su publicación gracias a Gemini

Google bloqueó el 99 por ciento de los anuncios maliciosos antes de su publicación el año pasado con la ayuda de los análisis y la precisión de la inteligencia artificial (IA) de Gemini.

Así se desprende de su Informe de Seguridad de Anuncios de 2025, en el que se destaca cómo la integración de la IA de Gemini está permitiendo detener a los estafadores en tiempo real.

De acuerdo con el análisis, Google ha retirado o bloqueado un total de 8.300 millones de anuncios, deteniendo el 99 por ciento antes de que ningún usuario los viera gracias a herramientas de Gemini. Además, la compañía ha subrayado que la IA ha ayudado a gestionar el cuádruple de denuncias de usuarios respecto a 2024.

“Como Gemini entiende mejor la intención de un anuncio, podemos centrar la aplicación de las políticas directamente en los agentes maliciosos. Esta precisión redujo las suspensiones incorrectas de anunciantes en un 80% el año pasado, lo que permitió proteger a las empresas legítimas y, al mismo tiempo, mantener nuestros estándares de seguridad más rigurosos”, ha explicado Google en el informe.

Asimismo, se han suspendido 24,9 millones de cuentas de anunciantes, se han restringido más de 4.800 millones de anuncios, se han bloqueado o restringido 480 millones de páginas web y se han retirado más de 602 millones de anuncios y 4 millones de cuentas asociadas específicamente con estafas.

Además, para finales de 2025, la mayoría de los Anuncios Adaptables de Búsqueda creados en Google Ads fueron revisados de forma instantánea, permitiendo bloquear el contenido dañino en el momento de su envío. En esta línea, Google ha adelantado que planea llevar esta capacidad a otros formatos de anuncios a lo largo de este año.