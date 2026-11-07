GhostMap, el fallo de Android que bloquea el móvil en un bucle de reinicios con solo instalar una app

Investigadores de Bitdefender Labs han encontrado una vulnerabilidad en Android que, al instalar una 'app' maliciosa especialmente diseñada, puede dejar el teléfono móvil en un ciclo continuo de reinicios.

En una publicación hecha en su blog, los investigadores de la compañía de ciberseguridad han detallado el fallo de Android, llamado GhostMap, que se activa al instalar una 'app' que ni hace falta abrir ni darle permisos para que deje el móvil simplemente inutilizable.

Según mantiene Bitdefender, ni al reiniciar el móvil ni al entrar en modo seguro se resuelve el bucle de reinicios, y la única forma de recuperarlo es a través de un restablecimiento de fábrica, que borra los datos del usuario por completo.

La única excepción para no perder los datos del usuario almacenados en el móvil es que la función de depuración USB ('USB debugging') estuviera activada previamente, ya que, a través de esta vía, al usar un ordenador con ADB (Android Debug Bridge), sí que se puede, en ocasiones, borrar el archivo antes de que se reinicie el móvil.

El origen del fallo que provoca los reinicios continuos está en cómo Android confía en los datos de tamaño y compresión declarados dentro de los archivos APK que se usan para instalar las aplicaciones.

"El sistema operativo gestiona incorrectamente dos campos de una entrada ZIP: el método de compresión y la longitud no comprimida declarada. La lectura de dicha entrada provoca una señal SIGBUS (una señal enviada por laa CPU para detener un proceso que intenta acceder a un espacio de memoria no válido) en cualquier proceso que toque el archivo", explica Bitdefender técnicamente por qué se produce el fallo, al que llama 'GhostMap'”El sistema operativo gestiona incorrectamente dos campos de una entrada ZIP: el método de compresión y la longitud no comprimida declarada. La lectura de dicha entrada provoca una señal SIGBUS (una señal enviada por laa CPU para detener un proceso que intenta acceder a un espacio de memoria no válido) en cualquier proceso que toque el archivo”, explica Bitdefender técnicamente por qué se produce el fallo, al que llama ’GhostMap’.

La entrada malformada es la que causa que Android mapee el archivo en un espacio de memoria que nunca se ha asignado. El fallo se produce cuando un proceso lee desde ese espacio vacío.

Según apunta Bitdefender, en teoría, un atacante podría ocultar este fallo del sistema en una 'app' falsa con el objetivo de inutilizar el móvil de la víctima, o utilizar la amenaza de un restablecimiento de fábrica y la pérdida de datos como mecanismo de extorsión, aunque de momento no ha detectado casos reales.

El hallazgo de este fallo surgió de forma accidental y nada indica que el creador del ‘malware’ supiera que ocurriría. De hecho, el ‘malware’ original solo provocaba una instalación fallida, pero fueron los investigadores de Bitdefender los que descubrieron que ese error podría provocar el bucle infinito de reinicios.

Bitdefender reportó por primera vez el fallo el 20 de agosto y Google cerró el ticket poco después con el estado "Won't Fix (Not Reproducible)" (No se corregirá / No reproducible), al considerar que el informe estaba fuera del alcance del programa de recompensas de seguridad.

Los investigadores, tras demostrar que el fallo podía causar un bucle de reinicios persistente, enviaron otro informe el 25 de agosto, ante el que Google respondió que el problema quedaba fuera del alcance de una actualización de seguridad, y que lo derivaría al equipo de desarrollo para considerar corregirlo en alguna versión futura de Android.