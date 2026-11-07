Fujifilm y World Press Photo amplían su colaboración para apoyar el futuro del fotoperiodismo

Fujifilm España ha reforzado su compromiso con la fotografía y el fotoperiodismo a través de su colaboración con la exposición World Press Photo 2026 en Barcelona y de la ampliación internacional que mantienen hasta 2030.

World Press Photo celebrará la 22ª edición de la exposición dedicada al fotoperiodismo del 6 de noviembre al 13 de diciembre en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, donde reunirá el trabajo de 42 autores ganadores de los seis territorios en los que el concurso divide la participación global: África, Asia-Pacífico y Oceanía, Europa, América del Norte y América Central, América del Sur y Asia Occidental, Central y del Sur.

House of Photography, el espacio creativo de Fujifilm en Barcelona, ampliará la experiencia de World Press Photo 2026 con un programa de cuatro actividades organizadas en colaboración con la Fundación Photographic Social Vision. Estos encuentros reúnen a fotógrafos premiados internacionalmente, periodistas y especialistas para abordar, a través de la fotografía y el diálogo, algunos de los principales retos sociales y medioambientales de la actualidad.

Esta colaboración se enmarca en la alianza internacional entre Fujifilm y World Press Photo, que se renueva hasta 2030, con el objetivo de seguir apoyando el fotoperiodismo y promover la fotografía documental.

Desde el inicio de su colaboración en 2024, ambas partes han contribuido a producir 21 conjuntos completos de la exposición anual World Press Photo y han celebrado 39 actividades, entre talleres, revisiones de porfolios y encuentros públicos en diferentes ciudades del mundo.