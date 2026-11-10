Francia no descarta ninguna represalia por ciberataque a supermercados atribuido a Irán

El ministro de Relaciones Exteriores francés afirmó el martes que su gobierno no descarta ninguna medida para responder al ciberataque del mes pasado contra los refrigeradores de cientos de supermercados atribuido a Irán.

Los ataques, que se repitieron a principios de noviembre en cadenas de más de una decena de países europeos, provocaron pérdidas millonarias y obligaron a desechar enormes cantidades de alimentos.

El lunes, el ministro Jean-Noël Barrot atribuyó la acción en los supermercados franceses a los Guardianes de la Revolución de Irán.

En una entrevista el martes a la cadena FranceinfoTV, el ministro avanzó que iban a convocar al embajador iraní y a promover sanciones a nivel europeo.

"También puedo decirles que no descartamos nada y que tomaremos todas las medidas —incluidas aquellas que quizá no revelemos públicamente— que consideremos proporcionadas y necesarias para disuadir de nuevos ataques", dijo Barrot.

El objetivo, según el canciller, es "disuadir a cualquiera que pueda sentirse tentado, en Irán o en cualquier otro lugar, a volver a hacerlo".

Entre el 11 y el 12 de octubre, estos ciberataques provocaron un aumento de la temperatura en los refrigeradores y congeladores de cientos de supermercados franceses, lo que obligó a desechar los alimentos almacenados.

En noviembre, se reportaron acciones similares en una decena de países europeos.

La fiscal de París, Laure Beccuau, anunció el lunes que había abierto una investigación sobre Shahid Kaveh, una misteriosa unidad cibernética de los Guardianes de la Revolución.

La fiscalía ha solicitado que se emitan órdenes de detención internacionales contra dos responsables de Shahid Kaveh.