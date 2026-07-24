Facebook permite verificar las cuentas de usuario de forma gratuita con un videoselfi

Los usuarios de Facebook podrán verificar sus cuentas con una nueva insignia que la plataforma concede de manera gratuita después de confirmar la identidad con un videoselfi.

El nuevo programa Facebook Verified ha empezado su despliegue este viernes en mercados seleccionados, para los usuarios mayores de 18 años que cumplen con las normas comunitarias de la red social.

Con una insignia gratuita (un tic negro sobre un fondo blanco), “verifica que hay una persona real detrás de un perfil”, y para ello, solicita pasar un proceso de verificación basado en un selfi.

En concreto, y como explica la compañía en un comunicado, los usuarios deberán hacerse un videoselfi, que la plataforma de Meta comprará con las fotografías de perfil para buscar coincidencias y validar su identidad.

Esta insignia de verificación aparecerá junto al nombre de usuario “en los lugares más importantes de Facebook: Marketplace, Citas, Grupos y Perfil”, con la intención de llevarlo más adelante a las publicaciones del ‘feed’.

No obstante, no significa que “Facebook avale al usuario ni garantice su fiabilidad”, como advierte Meta.

Se trata de un programa de verificación distinto del que Meta ofrece desde hace tres años a los creadores de contenido y negocios, Meta Verified, que sí tiene un coste mensual y añade funciones adicionales de seguridad. En este caso, la insignia es azul con un tic blanco.