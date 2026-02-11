Facebook permite animar tu foto de perfil con Meta AI

Meta ha implementado una nueva función en Facebook con la que, a través de las capacidades de inteligencia artificial (IA) de Meta AI, permite animar la foto de perfil de los usuarios, convirtiéndola en un vídeo de segundos con acciones predefinidas.De cara a mejorar la interacción en Facebook, la compañía está utilizando Meta AI para ayudar a los usuarios a expresarse de forma divertida en la plataforma, tanto con su foto de perfil como con otras publicaciones del Feed e Historias.En este sentido, ha lanzado una opción para animar la foto de perfil de Facebook, convirtiendo una fotografía fija del usuario en una breve animación en la que aparece ejecutando acciones predeterminadas como hacer la forma de un corazón con las manos.Como ha detallado Meta en un comunicado en su web, los usuarios pueden escoger entre animaciones que incluyen un movimiento natural, un sombrero de fiesta, confeti, saludar o forma de corazón, aunque añadirá más opciones a lo largo del año, de cara a 'darle vida a la foto de perfil según los sentimientos'.Meta ha especificado que, para obtener buenos resultados de animación, se recomienda utilizar una foto donde aparezca una sola persona mirando a cámara, con el rostro visible y sin sujetar otros objetos.