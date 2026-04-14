F1 Arcade calienta motores para su apertura en Madrid

F1 Arcade se está preparando para su apertura al público general este miércoles 15 de abril en Madrid, y para ello se ha preparado un acto institucional de inauguración, en el que se han podido ver de primera mano las instalaciones, así como los 68 simuladores que lo componen.

Se trata del primer espacio de F1 Arcade en España (el noveno en el mundo), de forma que los aficionados a este deporte pueden disfrutar un lugar que combina tecnología, gastronomía, música y competición.

El evento ha contado con el periodista Antonio Lobato, quien ha destacado el papel de F1 Arcade como un punto de encuentro para “antiguos y nuevos aficionados”. Además, Lobato ha incidido en el factor “competitivo” que ofrecen los simuladores.

SIMULADORES PARA UNA EXPERIENCIA INMERSIVA

Los 68 simuladores, repartidos por todo el espacio, cuentan con un asiento ajustable, pedales, volante y dos pantallas para sumergirse en la experiencia; y tienen cinco niveles de dificultad para que todos los visitantes puedan disfrutar de ellos sin ningún obstáculo: ‘Rookie’, Casual, Semi-pro, Pro y Élite.

El modo ‘Rookie’ incluye asistencia impulsada por inteligencia artificial, embrague automático, ayuda de frenada, sistema antibloqueos de frenos activado y asistencia de dirección en nivel medio. El modo ‘Casual’ reduce la asistencia de dirección a un nivel bajo, pero mantiene las ayudas del ‘Rookie’.

Una vez se sientan más cómodos, los jugadores pueden pasar al modo ‘Semi-pro’, que configura la asistencia de frenado a nivel bajo y el control de acelerador a nivel medio.

Con el modo ‘Pro’ desaparecen el control de estabilidad, la asistencia de dirección y la ayuda en la frenada. El volante puede bloquearse al hacer movimientos bruscos y la recuperación de trompos se desactiva.

Por último, para aquellos jugadores más experimentados, está el modo ‘Élite’, que elimina la línea de carrera, permite una conducción totalmente manual y el control de acelerador pasa a un nivel bajo.

Además, los simuladores de F1 Arcade tienen varios modos de carrera: ‘Head-to-head’, pensado para hasta tres jugadores, en el que se correr tres o cinco carreras consecutivas; o ‘Team Racing’, para grupos más grandes, en el que se dividen grupos de cuatro jugadores que compiten en cuatro carreras y el equipo con más puntos gana.

MADRID COMO UBICACIÓN CLAVE PARA EL AUTOMOVILISMO

La inauguración de F1 Arcade se ha producido en un año clave para el automovilismo en la capital, que ya acogió el pasado mes de marzo el Gran Premio de Madrid del Campeonato del Mundo de Fórmula E, y celebrará el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 en septiembre.

El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, ha destacado la apuesta por Madrid más allá del mundo anglosajón. “Este concepto es algo más que F1: es el ocio que busca la ciudad, un espacio en pleno centro que aúna ‘gaming’, afición, comunidad y un ‘hospitality’ inmejorable”, ha afirmado.

Una idea que ha retomado el CEO de F1 Arcade, Jonathan Peters, que ha calificado de “hito” la llegada del espacio a Madrid. “Lo hacemos en una ciudad que está jugando un papel cada vez más relevante dentro del ecosistema global de la Fórmula 1”, ha señalado.

Además, el presidente de Top Entretainment Iberia, Pablo Juantegui, ha hablado sobre el reto que supone abrir un espacio así en Madrid, con la exigencia que eso conlleva. “Madrid reúne todos los ingredientes para liderar esta nueva categoría de ocio: una ciudad abierta, social y con una conexión creciente con la Fórmula 1”, ha subrayado.