Expertos apuestan por invertir en IA para la defensa del ciberespacio

La ciberseguridad se ha convertido en un elemento estratégico para la defensa de los Estados y de las empresas, con la inteligencia artificial (IA) como un elemento clave, tanto en la evolución de las amenazas como en el refuerzo de los sistemas de protección. Por ello, expertos de diversas áreas han abogado hoy por invertir en esta tecnología para la defensa del ciberespacio, pese a advertir de que el riesgo cero no existe.

Así lo ha explicado el vicealmirante Javier Roca Rivero, comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), en el marco del encuentro informativo ‘De la ciberseguridad a la ciberdefensa, el frente digital’ organizado por Europa Press, donde ha compartido mesa de debate con el responsable de Ciberseguridad en Capgemini en España, Andrés de Benito; el director de Programas de seguridad e Infraestructura de Defensa y Seguridad de GMV, Luis Manuel Cuesta; y el CEO de Integrasys, Álvaro Sánchez

En un contexto, marcado por la “enorme velocidad” a la que crecen las amenazas, se ha puesto de relieve cómo actualmente un ciberataque puede paralizar infraestructuras críticas o convertirse en una herramienta dentro de un conflicto internacional. Una situación que plantea importantes desafíos, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también estratégico, político y militar.

Al respecto, el vicealmirante Roca ha remarcado que lo que ha cambiado en los últimos años no es otra cosa que “el mundo” en sí mismo, ya que la naturaleza de la guerra, que consiste en un “choque de voluntades”, sigue siendo la misma, ahora llevada al nuevo entorno común, que es el ciberespacio. Estos cambios ponen de manifiesto una creciente preocupación sobre hasta qué punto pueden estar blindadas las infraestructuras críticas españolas frente a este tipo de ataques a gran escala.

Como ha explicado el vicealmirante, frente a esta preocupación, se ha de tener en cuenta que España lleva 20 años trabajando en reforzar su seguridad de la mano del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), el Centro Criptológico Nacional (CCN) y otros organismos.

Así, ha asegurado que España cuenta con “una estructura súper robusta”, que tiene “un nivel muy alto y es un referente a nivel internacional en ciberseguridad”. No obstante, también ha insistido en que la dificultad está en la rapidez de mutación de los ataques actuales y, aunque se puede hacer frente a los retos, “hay que invertir en ciberseguridad” y en “formación” -algo a lo que ha aludido en diferentes momentos del debate-.

EL CIBERESPACIO PARA LAS EMPRESAS

Por su parte, el responsable de ciberseguridad en Capgemini, se ha referido a cómo afecta este nuevo entorno de ciberespacio a las empresas que, según ha dicho, “permite que haya muchísimos más ataques a gente que hasta ahora era muy complicado que fuese alcanzada”. Además, ha reflexionado que muchas empresas no han tenido tiempo de protegerse, actualizarse o que no tienen las capacidades ni el conocimiento suficientes.

“Todas esas pequeñas empresas u organizaciones, que hasta ahora se tenían que preocupar de algo mucho más acotado, se han puesto en el disparadero”, ha expresado Andrés de Benito. Sobre cómo proteger las empresas de este panorama, el directivo ha recalcado que, a día de hoy, el “eslabón más débil” es el ser humano en cuanto a ciberseguridad, dados los ataques de ingeniería social. Sin embargo, esto va a cambiar con los agentes de IA.

“Se atacaba a las personas porque eran las que ejecutaban las acciones, pero en el momento en que no sean personas sino agentes de IA, la manera de defenderse va a tener que evolucionar”, ha advertido.

Al hilo, el responsable de programas de defensa y seguridad de GMV, Luis Manuel Cuesta, ha puesto el foco en la ciberresiliencia. Es decir, en mantener la capacidad operativa cuando una parte de los sistemas ha sido comprometida. Para ello, ha incidido en la importancia de la reacción y la preparación, que deben estar previstas antes de que llegue el ciberataque, porque después “solo se pueden poner en marcha procedimientos o sistemas que ya están dimensionados”.

Al mismo tiempo, el CEO de Integrasys, Álvaro Sánchez, ha subrayado que es “crítico” proteger nuestras infraestructuras, ya sean supermercados, agua o energía, dado que se puede poner a un país “en jaque” si se ‘hackea’ un activo crítico. “La industria tiene que ayudar a evolucionar las contramedidas frente a las medidas de los malos”, ha apuntado.

CÓMO AFECTA LA IA AL CIBERESPACIO

Durante la mesa también se ha puesto de relieve el auge de los agentes de IA y cómo abren nuevas posibilidades para atacantes y vulnerabilidades. Al hilo, Benito ha asegurado que, con los agentes el atacante “va por delante y el defensor tiene que intentar cubrirse”. Sin embargo, también permiten identificar muchísimas vulnerabilidades en sistemas desplegados que hasta ahora no se habían podido conocer y, para sistemas nuevos, permite corregir fallos antes de lanzarlos.

Por su parte, Roca Rivero ha atribuido a la IA tres aportaciones en el ámbito militar: velocidad de acción, escala de volumen de incidentes y democratización de capacidades. Así, ha advertido que estas capacidades son buenas y son por la que se ha de apostar para frenar los ciberataques. Asimismo, ha advertido de que la tecnología por sí sola no da ventaja competitiva, sino que esta depende de integrarla en los procesos, y ha reclamado mantener siempre la supervisión y la responsabilidad humana sobre ella.

MARCO REGULATORIO Y LA IMPORTANCIA DE LA SOBERANÍA

En lo relativo a los marcos regulatorios existentes y la soberanía tecnológica, preguntados por las responsabilidades de las compañías tecnológicas y el Estado, Cuesta ha matizado que la responsabilidad “es compartida, pero no intercambiable”. “La empresa privada debe cumplir regulaciones y garantizar la actualización técnica, mientras que el Estado debe definir requisitos, prioridades, proporcionar inteligencia y coordinar la respuesta nacional”, ha señalado, al tiempo que se ha referido a regulaciones como NIS 2, CER y CRA, que “van en la dirección correcta”.

Álvaro Sánchez ha mencionado también la regulación CMMC de Estados Unidos para empresas que trabajan con Defensa, como es el caso de Integrasys, alegando que es “crítico” que haya “un diálogo fluido entre la industria y el Estado para conocer las últimas amenazas y adaptarse rápidamente”.

También ha puesto el foco en la importancia de la soberanía, incidiendo en que “si no eres soberano eres vulnerable” y, por tanto, “es fundamental disponer de tecnología propia e industria nacional” para que ningún actor externo pueda “anular las capacidades en un momento crítico”.

FORMACIÓN, COORDINACIÓN E INVERSIÓN COMO RECETA DE FUTURO

Finalmente, los miembros de la mesa han concordado en que hay una “asimetría” a favor del atacante, pero con inversión continua, automatización mediante IA y preparación previa se puede evitar que la defensa quede rezagada.

Al respecto, se ha incidido en la necesidad de implementar en la sociedad concienciación en ciberseguridad con formación “desde el colegio”, dado que gran parte de los ataques que se ejecutan actualmente siguen siendo ‘phishing’, como ha matizado el comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE).

Roca Rivero ha explicado también que una forma de evitar los ataques es la disuasión, ya sea por negación o por represalia, además de asegurar que la respuesta de los estados democráticos será siempre “legítima, proporcionada” y ajustada al derecho internacional.

Por último, el portavoz de Integrasys, Álvaro Sánchez, ha subrayado la necesidad de realizar simulacros de ciberataques masivos con coordinación entre el Gobierno y la industria para conocer estas amenazas de primera mano y poder actuar de una forma rápida.