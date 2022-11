El ‘remake’ del primer The Witcher con Unreal Engine 5 ofrecerá una aventura de mundo abierto

La desarrolladora de videojuegos CD Projekt Red ha confirmado que el ‘remake’ del primer The Witcher, en el que están trabajando con Unreal Engine 5, ofrecerá una aventura de mundo completamente abierto para un solo jugador.

La compañía polaca ha publicado los resultados financieros del tercer trimestre de este año, y ha sido en este documento donde ha notificado que la primera aventura del protagonista, Gerald de Rivia, será un “RPG de mundo abierto para un solo jugador”.

La primera entrega original de esta famosa franquicia, que se lanzó en 2007, no era de mundo abierto, lo que impedía que el usuario no pudiera volver a ciertas zonas del juego. Ahora, en el ‘remake’ se podrá visitar toda la región sin la preocupación de no poder volver a visitar algunos puntos.

Este era el caso de la capital del juego Vizima, donde los jugadores solo podían acceder al castillo real en el tercer juego; la totalidad de Vizima, sus alrededores y otros lugares sí estarán disponibles en el ‘remake’ de The Witcher.

La desarrolladora no ha compartido más detalles sobre esta nueva experiencia que pretende ofrecer con la versión renovada del The Witcher original. Pero, como ya anunció CD Projekt Red, el proceso de recreación se está llevando a cabo “con el máximo cuidado y atención a los detalles”, a través del motor gráfico de Epic Games Unreal 5.

Tanto es así que el director del estudio CD Projekt Red, Adam Badowski, ha hecho referencia a lo significativo que era recrear el inicio del mundo The Witcher. “Volver a este lugar y rehacer el juego para que la próxima generación de jugadores lo experimente se siente igual de grande, si no más grande”, ha añadido.

Además, para este ‘remake’ el juego también cuenta con el estudio polaco Fool’s Theory, ya que en su equipo está involucrado personal veterano de la serie The Witcher. No obstante, la desarrolladora ya avisó de que “pasará un tiempo” hasta que puedan compartir más información.

Sin embargo, sí hay fecha para la esperada actualización de la tercera parte de la saga, The Witcher 3: Wild Hunt, que se podrá disfrutar a partir del próximo 14 de diciembre para las consolas más avanzadas (next-gen) PS5 y Xbox Series X/S, además de para PC.

Esta actualización incluye, además de ajustes para el juego, nuevos contenidos inspirados en la serie de Netflix ‘The Witcher’ con una nueva misión ‘A la sombra del fuego eterno’.