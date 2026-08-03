El MacBook Air sufre la crisis mundial de chips de memoria y sus envíos se retrasan en torno a un mes

Uno de los modelos de portátil más populares de Apple, el MacBook Air, está sufriendo una falta masiva de stock tanto en tiendas físicas como ‘online’ con retrasos de en torno a un mes.

El sector tecnológico está enfrentando un momento de escasez de chips de memoria que está afectando a múltiples empresas, entre ellas Apple, que ya anunció un aumento en los precios de sus dispositivos Mac e iPad en junio como consecuencia del aumento en coste que han experimentado las memorias.

En este sentido, el periodista de Bloomberg Mark Gurman ha compartido en su boletín ‘Power On’ el panorama actual al que se enfrenta Apple con su MacBook Air, que sufre un nivel de desabastecimiento inédito para un portátil lanzado en marzo de este año.

Según afirman fuentes de las tiendas minoristas en declaraciones recogidas por Gurman, Apple está intentando mantener el portátil en stock, en un momento en que los envíos de nuevas unidades están más limitados de lo que ha registrado la compañía.

De hecho, según la web de Apple para el MacBook Air, los nuevos pedidos para todas las configuraciones no se enviarán hasta finales de agosto, mientras que si se elige alguna combinación distinta de tamaño de pantalla, color y opciones de memoria, el envío se retrasa hasta principios de septiembre.

Gurman explica que la escasez de unidades se debe principalmente a la crisis global de memoria RAM y almacenamiento que afecta actualmente a la industria tecnológica y a la que Apple quiere hacer frente con varias medidas.

La primera de ellas es preparar el suministro de memoria necesario de proveedores chinos para los dispositivos que se vendan en ese país, además de la subida de precios de 200 dólares en toda la línea ya mencionada.

Otra de las estrategias de Apple es orientar las ventas al modelo base del MacBook Pro de 14 pulgadas, en parte porque así abre camino para una renovación con el chip M6 que llegará este otoño, según el analista.

De hecho, y como demostración de los problemas de stock, la promoción de vuelta a clases a la que los estudiantes suelen acogerse en junio se retrasó ese mismo mes debido a la escasez de memoria.