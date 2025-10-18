El centro global de la IA abre sus puertas.

La era de la Inteligencia Artificial dio un salto al mundo físico con la inauguración de la Honor ALPHA Store, un espacio conceptual en Shenzhen Bay MixC. Este centro no es una simple tienda, sino un destino futurista concebido como el “centro de innovación de vida inteligente impulsada por IA”, donde la tecnología de vanguardia y la inspiración cultural convergen.

Este hito representa la materialización del ALPHA PLAN, la visión que transforma a la compañía de dispositivos en un ecosistema líder en IA. El compromiso es claro: liberar el potencial de cada persona a través de la tecnología.

La principal ventaja para el usuario es la promesa de una vida diaria mejorada “sin esfuerzo”. La tienda está organizada intuitivamente en torno a escenarios de vida potenciados por la IA, abriendo una nueva ventana para que los consumidores experimenten de primera mano el futuro.

Los visitantes del centro podrán:Interactuar con agentes avanzados:

- Conocer y experimentar con productos innovadores, como robots y agentes basados en IA que van más allá de los asistentes de voz.

- Viajes y ocio sin complicaciones: Explorar cómo la tecnología mejora tareas cotidianas, desde planificar viajes inteligentes hasta organizar el entretenimiento.

- Servicio personalizado con memoria: Una zona dedicada a YOYO, el asistente inteligente de la marca, permite experimentar la IA verdaderamente humanizada. Este agente recuerda tus preferencias, como que “en el tren prefiero asientos con vista”, y aplica esos detalles proactivamente al planear itinerarios o sugerir restaurantes.

James Li, ceo global de HONOR, afirmó esta tecnología “permitirá que la IA fluya en cada dispositivo, cada escenario y cada experiencia relevante para la vida de los consumidores”.

El café de la inspiración que viene a LatinoaméricaEl centro de IA también fomenta la comunidad a través del AI Inspiration Café, un espacio social diseñado para que creadores, tecnólogos y visitantes intercambien ideas.

Próximamente, estas experiencias inmersivas estarán disponibles en mercados internacionales, incluyendo América Latina, llevando las innovaciones de vanguardia directamente al usuario. La ALPHA Store está lista para ser el nuevo hito de la tecnología y la cultura global.