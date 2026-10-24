El 78% de los estudiantes y profesionales tecnológicos españoles ve la IA como una oportunidad para su carrera

En un momento de preocupación social por cómo podrá afectar la integración de la inteligencia artificial (IA) en los empleos de los usuarios, el 78% de estudiantes y profesionales tecnológicos españoles abrazan la IA con una visión positiva, alegando que prevén un impacto bueno en su carrera gracias a esta tecnología.

Informes anteriores reflejan que la mayoría de la población percibe más riesgos que beneficios de la IA en el mercado laboral, especialmente por la posible pérdida de empleos. Sin embargo, el sector tecnológico mantiene una visión más optimista, posiblemente debido a su mayor familiaridad con esta tecnología.

Así se desprende del estudio ‘IA y talento 2026. La redefinición del talento tecnológico ante la IA’, elaborado por la consultora tecnológica SEIDOR y la institución educativa ISDI, que recoge la visión de 1.310 estudiantes y profesionales del ámbito tecnológico y digital en España, frente al impacto de la IA en el mercado laboral y sus empleos.

“Esto no va de la IA como un destructor de empleo”, sino de que los profesionales ‘tech’ “están entendiendo que la IA es un elemento fundamental” para el desarrollo de la actividad de este sector, ha valorado al respecto en declaraciones a Europa Press el director global de Marketing, Comunicación y Sostenibilidad de SEIDOR, Iván González, encargado de presentar el informe en un evento celebrado este jueves en Madrid.

Así, ha subrayado cómo “casi ocho de cada diez” encuestados se refieren a esta tecnología como una opción que les permite “desarrollar ciertas capacidades que son de mayor valor cognitivo y de mayor aportación de valor”. Eso sí, siempre y cuando haya una visión de la IA como herramienta para que enseñe a pensar y enfocar mejor los problemas y las soluciones, “no para que nos resuelva el mundo”, ha matizado.

También ha apuntado otro factor importante que refleja el informe: el reto de no dejar que la IA reemplace la capacidad de las personas de pensar, preguntar y resolver, porque “ahí es donde las limitaciones como profesionales se van a ver totalmente interrumpidas”.

CÓMO ES EL USO DE LA IA EN EL DÍA A DÍA

Realizado entre el segundo y tercer trimestre de este año (mayo a julio), el estudio también recoge cambios relevantes en la forma de trabajar, en el acceso al primer empleo y en las capacidades que ganan valor.

Por ejemplo, el 77% de los encuestados asegura utilizar herramientas de IA generativa de forma regular o intensiva y, solo un 4% declara un uso muy ocasional o nulo. Asimismo, este uso se potencia entre los estudiantes, donde el porcentaje de uso regular o intensivo alcanza el 83,7%, frente al 74,1% entre los profesionales.

Como ha valorado el director de Desarrollo del Talento en ISDI, Alejandro Molpeceres, durante la presentación, “la velocidad con la que la IA se está incorporando al estudio y trabajo exige acercar mucho más la formación a los problemas reales”.

En este sentido, ha explicado que serán básicas cuestiones como saber utilizar las herramientas y, con ello, “la diferencia estará en aprender con rapidez, pensar con criterio y saber aplicar la tecnología en contextos cada vez más complejos”.

Al hilo, el estudio apunta que la búsqueda de información y la resolución de dudas es para lo que más utilizan la IA el 65,3% de los encuestados, aunque también destaca la ideación o estructuración de proyectos y soluciones técnicas (41,5%).

Preguntados por hacia dónde se prevé que evolucione el uso de la IA, el 61,3% de los encuestados se ha referido a su integración en la automatización inteligente de procesos de negocio como “el tipo de proyecto de futuro más señalado”.

CÓMO INFLUYE LA IA EN EL PRIMER EMPLEO DE LOS USUARIOS

A pesar de la actitud positiva, la preocupación por cómo afecta la IA al acceso al mercado laboral sigue estando presente. Tanto es así que el 37,2% de los encuestados anticipa mayores dificultades para acceder al primer empleo.

De ellos, el 18,7% prevé este escenario por la automatización de tareas cada vez más presente, que puede sustituir el papel de los perfiles más junior. Por su parte, otro 18,5% apunta a esta preocupación porque la IA “elevará el nivel mínimo exigido”.

Esta última perspectiva es más común entre los estudiantes, con el 25,3% que considera que la IA hará más difícil acceder a un primer trabajo porque elevará el nivel mínimo requerido, frente al 15,4% de los profesionales.

“Lo que nos está indicando un tercio de los encuestados es que puede haber más dificultades para acceder al primer puesto de trabajo, pero no que no vaya a haber oportunidades, que es diferente”, ha apostillado González.

Así, ha explicado que lo que pone sobre la mesa el estudio es que las empresas van a ser más exigentes respecto a lo que van a pedir, que “no es tan solo el expediente académico, sino, sobre todo, la capacidad de aprender rápido y adaptarse”.

Preguntado por qué competencias van a marcar la diferencia a la hora de encontrar empleo en los próximos años, el directivo ha subrayado la capacidad de adaptarse y la capacidad de ser autónomo y resolver cosas por uno mismo. “Son dos valores fundamentales, pero la IA lo que está acelerando es la necesidad de que esas competencias sean todavía más relevantes”, ha valorado.

Junto a estas capacidades, se suman el pensamiento analítico y la mentalidad de solución (45,5%) y los fundamentos técnicos sólidos para utilizar la IA con criterio (38,1%).

LO IMPORTANTE DE LA FORMACIÓN

Precisamente la preparación para este escenario aparece como uno de los principales retos del estudio. De hecho, el 87,4% de los encuestados suspende a la formación actual en cuanto a integrar plenamente la IA, mientras que un 51,4% considera que prepara poco, muy poco o nada para trabajar con esta tecnología.

Según González, la educación en IA es “fundamental” tanto a nivel de sistema educativo, como por parte de las empresas y de los padres. Sin embargo, “no se está explicando de una manera práctica en qué consiste la IA, ni el impacto real”, que no es otra cosa que “un compañero más de trabajo”.

“Si se desarrolla la comprensión lectora, la capacidad analítica y la conceptualización, se podrá interactuar adecuadamente con la IA. Ahí es donde va a estar la diferencia entre el profesional con futuro y el que no”, para lo que la formación es primordial, ha dicho.

En este marco, el estudio recoge carencias como la falta de formación práctica en IA aplicada (53,7%), seguida del desarrollo insuficiente de pensamiento crítico y de la poca conexión con las necesidades reales de negocio (45,6 y 44,1% respectivamente).

USO EMPRESARIAL DE LA IA: EL 67,9% SEÑALA LA REDUCCIÓN DE PLANTILLA

Con todo ello, el estudio también recoge las previsiones de evolución del rol profesional con respecto a esta tecnología. Así, se apunta hacia la supervisión y mejora de resultados generados por IA en el 59,3% de los casos.

En cuanto a cómo se gestiona dentro de las empresas, el 67,9% de los encuestados subraya la reducción de plantilla como el uso que más rechazo genera. Al hilo, González ha aclarado que, en efecto, “aquellas personas cuya aportación de valor pueda ser fácilmente reemplazada por la IA lo van a ser”.

“Ahora bien, eso no quiere decir que vayan a ser despedidas, sino que su función de poco valor añadido será reemplazada por la IA para que la persona se focalice en tareas de mayor valor añadido, más cerca del cliente y de las personas”, ha concluido.

Para ello, ha matizado que las empresas deben tener un plan específico de transición de sus profesionales hacia la IA. “Es una responsabilidad compartida entre el sistema educativo y el mundo empresarial”, ha sentenciado.

El informe ha apuntado otros miedos de los usuarios, como que se utilice la IA como herramienta de control (47,1%) y que se implante sin criterios de seguridad, ética o privacidad (55,7%).