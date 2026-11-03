Donaldson presenta la plataforma tecnológica Alpha-Pore, que ofrece un mayor rendimiento en la filtración estéril

Donaldson Company, Inc. (NYSE: DCI), fabricante líder a nivel mundial de productos y soluciones innovadoras de filtración, acaba de presentar la tecnología Alpha Pore , una plataforma de filtración estéril de última generación diseñada para prolongar la vida útil de los filtros y, al mismo tiempo, mantener el rendimiento de los procesos críticos.

Creada para aplicaciones de alta exigencia, la tecnología Alpha-Pore permite un tiempo de funcionamiento más prolongado de los filtros en comparación con los filtros de membrana de polietersulfona (PES) de una o dos capas de la competencia, al tiempo que mantiene las características de flujo, la garantía de esterilidad y la integridad del proceso.* La plataforma está diseñada para ayudar a los fabricantes a mejorar la eficiencia operativa, ya que necesita menos cambios de filtros y ofrece un desempeño más constante a lo largo del tiempo.

Diseñada para un rendimiento prolongado

Los procesos de filtración estéril suelen requerir un equilibrio entre el tiempo de funcionamiento y parámetros clave de rendimiento, como el flujo, la presión diferencial y la retención de contaminantes. La tecnología Alpha Pore está diseñada para lograr estos tres aspectos.

Al optimizar la estructura de los poros y la arquitectura del filtro, la tecnología Alpha Pore garantiza un rendimiento sostenido a lo largo de todo el ciclo de vida del filtro, lo que ayuda a mantener un funcionamiento estable en condiciones exigentes.

Entre los principales beneficios se incluyen:

Tiempo de funcionamiento hasta 2,5 veces mayor en condiciones de prueba controladas, en comparación con los diseños convencionales de cartuchos de PES*.Validada para ofrecer una eficiencia de retención microbiológica constante en aplicaciones de procesamiento de alimentos y bebidas.Perfil de presión diferencial estable en comparación con productos equivalentes de una sola capa.Construcción resistente diseñada para soportar hasta 150 ciclos de esterilización en sitio (SIP).

Un enfoque de plataforma para la filtración estéril

Como nueva plataforma dentro de la gama de elementos filtrantes LifeTec ™ de Donaldson, la tecnología Alpha-Pore está diseñada para mejorar el rendimiento durante el tiempo de funcionamiento en comparación con los filtros tradicionales de una o dos capas, al tiempo que mantiene las características de filtración requeridas para aplicaciones estériles.

“Desde siempre, nuestros clientes han tenido que elegir entre prolongar la vida útil del filtro o mantener el desempeño en los procesos críticos”, declaró Nathan Zambon, director sénior de Producto y Tecnología de Donaldson. “La tecnología Alpha-Pore está diseñada para ayudar a superar esos desafíos, permitiendo tiempos de funcionamiento más prolongados, además de garantizar la esterilidad, el rendimiento del flujo y la consistencia del proceso de los que dependen los clientes”.

Acerca de Donaldson Process Filtration

Donaldson Process Filtration es un proveedor global de soluciones de filtración para aplicaciones de líquidos, aire comprimido y gases, aire estéril y ventilación, así como vapor. Con su atención a industrias críticas como la de alimentos y bebidas, la farmacéutica, la de salud, la microelectrónica y los centros de datos, Donaldson ayuda a sus clientes a proteger la integridad de los procesos y los productos, y a mantener un desempeño operativo constante.

Acerca de Donaldson Company, Inc.

Fundada en 1915, Donaldson (NYSE: DCI) es líder mundial en productos y soluciones de filtración basadas en tecnología, y atiende a una amplia gama de industrias y mercados avanzados. Un equipo diverso y especializado de empleados, distribuido en más de 150 sedes en seis continentes, colabora con los clientes, desde propietarios de pequeñas empresas hasta organizaciones de investigación y desarrollo, pasando por las marcas OEM más grandes del mundo. Donaldson resuelve retos complejos de filtración a través de tres segmentos principales: Soluciones móviles, Soluciones industriales y Ciencias biológicas.