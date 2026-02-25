Discord pospone el lanzamiento global del sistema de verificación de edad

Discord ha pospuesto el lanzamiento de su sistema de verificación de edad a nivel global para tener más tiempo con el fin de preparar alternativas a las opciones de verificación ya anunciadas, y ofrecer transparencia sobre los proveedores de los servicios y sobre el funcionamiento de los sistemas de estimación de edad automáticos.

La plataforma de comunicación en línea mantendrá el nuevo sistema de verificación de edad en aquellos países donde la ley lo requiera, como Reino Unido y Australia, pero la expansión global que inicialmente iba a ocurrir en marzo finalmente se ha pospuesto a la segunda mitad de 2026.

Este cambio responde a las críticas que Discord ha recibido por parte de los usuarios. Aunque no cambian sus planes, sí han modificado la manera en que los van a poner en marcha, en tanto que consideran que no han sido lo suficientemente claros al explicar el sistema de verificación.

En una publicación en su el blog oficial de Discord, el director Técnico, Stanislav Vishnevskiy, reconoce que ya sabían que el anuncio de este sistema iba a ser “controvertido”, pero asegura que es necesario para “mantener la experiencia de Discord completamente sin cambios para la gran mayoría de las personas y al mismo tiempo garantizar una experiencia apropiada para la edad de todos”.

El sistema propuesto implementa un conjunto de configuraciones por defecto para todos los usuarios, más restrictivo y con un nivel de privacidad más elevado. Discord solicitará la verificación de edad para cambiar los ajustes de los usuarios adultos y acceder a determinado contenido.