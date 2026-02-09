Discord exigirá verificación de edad para cambiar los ajustes predeterminados más restrictivos que implementará en marzo

Discord ha anunciado la implementación a nivel global de un proceso de verificación de edad con el que ajustará las cuentas de los usuarios para restringir el contenido y las comunicaciones a los menores de edad.

La plataforma empezará a desplegar en marzo un conjunto de configuraciones por detecto que afectará tanto usuarios existentes como nuevos, y que establecerá un nivel mayor de privacidad enfocado a los adolescentes de entre 13 y 17 años.

De manera complementaria, solicitará la verificación de edad para poder acceder a más canales y tener más opciones de comunicación. Para ello, los usuarios podrán escoger el método que prefieran seguir, como un videoselfie o un documento de identidad oficial.

Discord asegura que, por lo general, los usuarios solo tendrán que pasar un proceso, pero en caso de duda se les puede solicitar que verifiquen su edad de múltiples maneras. También desplegará un sistema en segundo plano que determinará si la cuenta pertenece a un adulto.

Así, solo los usuarios verificados como adultos podrán acceder a canales, servidores y comandos de la aplicación y podrán hablar en el escenario. También podrán acceder a contenido sensible, que estará difuminado para los menores.

Los mensajes procedentes de personas desconocidas se enrutarán a una bandeja de entrada distinta por defecto, un ajuste que solo los adultos podrán modificar. Además, se mostrarán alertas de peticiones de amistad de desconocidos.

Esta medida sigue al lanzamiento de esta experiencia en Reino Unido y Australia el año pasado, como informa en un comunicado compartido en su blog.