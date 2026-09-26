Después de Meta, TikTok acepta limitar el tiempo de uso de los adolescentes

TikTok aceptó el viernes limitar a dos horas el uso de su aplicación por parte adolescentes, tal como lo había hecho antes Meta, propietaria de Instagram, tras alcanzar un acuerdo con el estado de Alabama, en el sureste de Estados Unidos.

De esa forma, las redes sociales se encaminan hacia la adopción de un conjunto de reglas comunes negociadas con los estados.

Cuando restaban tres días para enfrentar el primer juicio de un estado, TikTok alcanzó un acuerdo, anunció el viernes el fiscal general de Alabama, Steve Marshall.

La plataforma de videos cortos pagará 116,2 millones de dólares, de los cuales 100 serán por concepto de reparación.

La suma podría elevarse hasta los 300 millones si otros estados aceptan acuerdos similares, según el texto del acuerdo, que excluye reconocimiento de responsabilidad.

Las grandes plataformas se enfrentan a una avalancha de procesos judiciales en Estados Unidos, donde miles de familias y distritos escolares, así como prácticamente la totalidad de los estados, las acusan de perjudicar la salud mental de los jóvenes.

Meta aceptó en agosto pagar unos 17.000 millones de dólares para poner fin a las demandas.

Al igual que esa red, TikTok deberá imponer por defecto un límite diario de dos horas a los jóvenes de 13 a 17 años, cortar su acceso entre medianoche y las 6H00 y suspender las notificaciones durante el horario de clases.

También deberá reforzar la verificación de la edad, prohibir los filtros estéticos para los adolescentes y ofrecerles un flujo de contenidos no personalizado.

- "Un gran día" -

El acuerdo retoma igualmente el mecanismo alcanzado por Meta: restricciones más estrictas, entre ellas una desconexión nocturna de las 22H00 a las 7H00, solo si Meta, Snap y YouTube se comprometen a hacer lo propio en Alabama.

"Es un gran día para los padres de Alabama", celebró el fiscal Marshall, al asegurar que TikTok aceptó "dar a los padres un control real sobre lo que ven sus hijos y sobre el tiempo que pasan en la aplicación".

En el texto del acuerdo, Alabama sostiene que con el nuevo acuerdo cumple con las condiciones pactadas con Meta, para recibir 117 millones de dólares.

Unos 184 millones adicionales serán desembolsados por tramos, a medida que 10, 20, 30 y luego 40 fiscales generales cierren acuerdos similares con TikTok.

- Máquina tragamonedas -

La prioridad de TikTok "siempre ha sido fomentar un espacio seguro y positivo donde cada uno pueda ser creativo, descubrir lo que le gusta y conectar con su comunidad", dijo un portavoz de la empresa a la AFP.

Y mencionó el compromiso de la plataforma de "mejorar continuamente" sus herramientas de seguridad "para proteger a los adolescentes".

Hasta ahora TikTok siempre ha llegado a acuerdos en la víspera de los juicios: en enero con una joven en Los Ángeles (a diferencia de YouTube y Meta, que fueron condenados).

Luego en junio, por 8 millones de dólares, con un distrito escolar de Kentucky.

A finales de agosto aceptó pagar hasta 400 millones de dólares para cerrar demandas federales sobre la recolección ilegal de datos de menores.

Si hubiera llegado a instancias de juicio, habría tenido que exponer la gestión de la seguridad de los menores en TikTok, a través del examen de documentos internos y de las declaraciones de empleados y directivos.

Alabama demandó a TikTok y a su matriz china ByteDance en abril de 2025, acusando a la aplicación de estar diseñada "como una sofisticada máquina tragamonedas" para volver adictos a los jóvenes, según la acusación.

Posteriormente, el estado centró sus señalamientos en que la empresa habría engañado a los padres acerca de la eficacia de las herramientas destinadas a proteger a los menores.

Más de una docena de otros Estados, entre ellos California y Nueva York, mantienen sus demandas contra TikTok, que en enero pasó a estar bajo el control de una empresa conjunta de mayoría estadounidense en la que ByteDance posee algo menos del 20%.