Del post al escaño: jóvenes influencers en la vanguardia conservadora en Brasil

Se define como "la peor enemiga de las feministas" y agradece a Dios haber salvado a Brasil del "canibalismo" con la colonización: Eduarda Campopiano, un fenómeno de las redes sociales de 23 años, fue elegida diputada estadual con cerca de dos millones de votos.

Campopiano es una de los jóvenes influencers con un discurso radical que lograron una impresionante cosecha de votos en las legislativas del 4 de octubre y que conforman el nuevo rostro del movimiento ultraconservador en Brasil.

En un país de 214 millones de habitantes ultraconectados, su capacidad para incendiar las redes es un activo para el candidato Flávio Bolsonaro, a quien brindan un apoyo incondicional.

El hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro es el favorito en la segunda vuelta del 25 de octubre frente al actual mandatario de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Mi misión es lograr que Flávio Bolsonaro sea elegido", dijo a sus tres millones de seguidores en Instagram Eduarda Campopiano.

Católica practicante, con gafas de montura ancha, esta diputada electa del estado de Sao Paulo ha captado la atención e indignado a los progresistas al afirmar que no le "debe nada al feminismo" y cuestionar el concepto de feminicidio.

"Hay que reforzar la familia tradicional", dijo a la AFP al margen de una manifestación pro Bolsonaro en la megalópolis de Sao Paulo.

- "Formación de nuevos líderes"-

Para Mércia Alves, investigadora del centro de pensamiento brasileño Cebrap, "las redes sociales han dejado de ser solo instrumentos utilizados durante las campañas y se han convertido en espacios de formación de nuevos líderes".

"Brasil es uno de los países con más influencers del mundo y ha sido sobre todo la derecha la que lo ha aprovechado, llevándolos al debate político", añade Gabriela Mayall, socióloga de la Universidad Federal Fluminense.

Durante la campaña legislativa, Eduarda Campopiano formó una exitosa dupla con Lucas Pavanato, de 28 años, elegido diputado federal con tres millones de votos por el estado de Sao Paulo.

Aparecieron juntos en un video en el que apuntan a otro de sus blancos predilectos: las personas transgénero.

Con una larga peluca rubia, el joven ironiza sobre el hecho de que las mujeres trans tengan derecho a utilizar los baños públicos femeninos.

"Ya no soporto esta farsa, ¡un hombre es un hombre y una mujer es una mujer!", exclama mientras se arranca la peluca.

Varios influencers de esta corriente han sido acusados de transfobia e incluso condenados, especialmente por ataques dirigidos contra la diputada transgénero Erika Hilton, figura de la izquierda y también estrella de las redes sociales.

- Fenómeno identitario -

Flávio Bolsonaro se presenta como más "moderado" que su padre, proclive a comentarios racistas, misóginos u homófobos.

Si bien critica una supuesta "ideología de género", no necesariamente está en la misma línea que todos los influencers de su bando.

Se ha comprometido, por ejemplo, a reforzar la lucha contra el feminicidio, un flagelo en Brasil con más de cuatro casos por día en 2025, según datos oficiales.

Pero se beneficia de la caja de resonancia de estos jóvenes electos, que siguen los pasos (y el tono) del diputado Nikolas Ferreira, de 30 años.

Reelegido de forma triunfal, Ferreira actúa como pionero: decenas de millones de brasileños lo siguen en redes sociales y se ha impuesto como un actor de peso en el debate público.

"Hoy en día, enfrentamos un fenómeno identitario, tanto en la derecha como en la izquierda. La izquierda identitaria pone en primer plano, por ejemplo, las reivindicaciones de la comunidad LGBT+, que son rechazadas por la derecha identitaria", subraya Gabriela Mayall.

Cercano a Nikolas Ferreira, el joven parlamentario Lucas Pavanato tiene otra lectura.

"Durante muchísimo tiempo, la clase política brasileña fue tímida, tenía miedo de expresarse", declara a la AFP. "Nosotros decimos lo que pensamos, pese a las presiones políticas".

En la noche de la primera vuelta de las presidenciales y tras ser elegido diputado, Pavanato lanzó una advertencia a la izquierda.

"Estoy muy feliz de verlos en pánico. Ustedes son la minoría y vamos a devolverlos a su lugar", afirmó en una televisión local.