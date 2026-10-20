Consejo asesor de Meta critica "fallos recurrentes" en moderación de contenidos electorales

El consejo asesor de contenido de Meta, casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, afirmó el martes que constató "fallos recurrentes" en la moderación del grupo en los contenidos vinculados con las elecciones presidenciales en Brasil y los comicios de mitad mandato en Estados Unidos.

Este organismo, que supervisa de forma independiente la moderación en las plataformas del grupo, advirtió en un comunicado que le preocupan "los fallos recurrentes en los esfuerzos de Meta por garantizar la integridad electoral".

La justicia electoral de Brasil dio el lunes 24 horas a Meta para demostrar que aplica medidas para garantizar un trato igualitario en sus redes a las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, a menos de una semana del balotaje presidencial.

La campaña de Lula denunció a Meta por "interferencia" en las elecciones y lo acusó de restringir sus contenidos en sus redes de Instagram y WhatsApp.

El partido del izquierdista alertó entre otras cosas sobre una "selectividad algorítmica" en la herramienta de inteligencia artificial de WhatsApp, que se negaría a generar contenido electoral de Lula pero no de Flávio Bolsonaro.

Meta negó tomar partido en los comicios. La empresa admitió fallos, como la desactivación por error de anuncios de la campaña de Lula, pero los atribuyó a "incidentes" técnicos que no afectaron solo a Brasil.

Según el consejo asesor de contenido de Meta, los errores identificados fueron a menudo casos de "exceso de aplicación de las normas que reprime el discurso político y una subaplicación que socava la integridad del proceso electoral", indicó este organismo.

El organismo registró "la eliminación de cuentas de militantes políticos durante manifestaciones en Estados Unidos, antes de las elecciones de medio mandato" y "restricciones técnicas que afectaron las cuentas de un candidato presidencial en Brasil, lo que dio lugar a acusaciones de injerencia electoral".

"Está claro que Meta debe hacer más para garantizar que sus prácticas de moderación durante los comicios sean transparentes y coherentes", advirtió.

En otra polémica en Estados Unidos, el grupo dirigido por Mark Zuckerberg pidió el lunes disculpas a través de su portavoz Andy Stone.

Meta es criticado por haber desactivado temporalmente el sábado una cuenta de Instagram llamada "No Kings", nombre de una coalición de asociaciones que insta a los ciudadanos estadounidenses a votar en las elecciones de mitad de mandato a comienzos de noviembre.

"Les presentamos nuestras más sinceras disculpas", escribió el portavoz de Meta en X, argumentando que fue una "acción automatizada [...] llevada a cabo por error" por los algoritmos de moderación de la plataforma.