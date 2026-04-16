Canva IA 2.0 impulsa el proceso de creación con la inteligencia artificial y las capacidades de agente

Canva ha presentado Canva IA 2.0, una renovación de la plataforma impulsada por la inteligencia artificial, que introduce nuevas capacidades de agente y flujos de trabajo que se aplican a todo el proceso creativo.

Canva IA 2.0 es la evolución más importante de esta plataforma de comunicación visual desde su lanzamiento en 2013, y supone el inicio de una nueva etapa impulsada por la inteligencia artificial.

Esta evolución es el resultado del trabajo de los investigadores de Canva Original Research and Exploration que han desarrollado nuevos modelos fundacionales específicamente para el ámbito del diseño: Canva Proteus, para la transferencia de estilo; Canva Lucid Origin, para la generación de imágenes; y Canva I2V, para la conversión de imágenes en vídeo.

En concreto, Canva IA 2.0 transforma la plataforma en un entorno conversacional y orientado a agentes, con una nueva capa arquitectónica que reinventa todo el proceso de diseño, desde la idea inicial hasta el resultado final, como informa la compañía en una nota de prensa.

El diseño conversacional permite a los usuarios crear a partir de indicaciones que se expresan en lenguaje natural o por voz, sin necesidad de una página en blanco ni una plantilla. Desde Canva han destacado que la IA les acompaña en todo momento, además de orquestar las distintas herramientas que se necesitan.

Asimismo, la nueva plataforma creativa permite realizar cambios precisos sin tener que empezar de cero gracias a la inteligencia basada en objetos, que sustituye imágenes, ajusta titulares o modifica tipografías sin comprometer el resto del diseño.

Y con la memoria persistente, la IA aprende y mejora con cada uso, manteniendo la coherencia de marca en todos los proyectos y aplicando automáticamente el estilo establecido.

Por otra parte, Canva IA 2.0 introduce nuevos flujos de trabajo, como la posibilidad de conectar conectar herramientas como Slack, Gmail, Google Drive o Calendar; o de programar tareas que la inteligencia artificial las realice en segundo plano, incluso sin conexión.

Incorpora, además, la capacidad de navegar por la web, ya sea a demanda o programada, para buscar y recoger información e integrarla directamente en el flujo de trabajo.

Los equipos de trabajo creativos también accederán a la inteligencia de marca, que garantiza que el diseño de la identidad de marca se respeta en todo el proceso, y que permite también actualizar trabajos existentes si hay una nueva identidad.

A todo ello se une Canva Code 2.0, la segunda generación de esta herramienta que permite generar una experiencia interactiva para la web, que ahora incorpora la importancia HTML. También introduce la posibilidad de generar hojas de cálculo inteligentes y una biblioteca de plantillas.

Este este jueves está disponible una versión experimental de Canva IA a la que podrá acceder el primero millón de personas que la descubran en la página de inicio de Canva, como ha explicado la compañía. El acceso se ampliará progresivamente en las próximas semanas.

Adicionalmente, Canva ha anunciado una colaboración con Anthropic, por la que el potencial de su motor de diseño y Visual Suite se integrará directamente en Claude. De este modo, cualquier persona usuaria puede importar contenidos generados en plataformas como Claude o ChatGPT directamente en Canva, donde serán completamente editables.