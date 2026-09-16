Canon presenta la nueva ‘full frame’ compacta EOS R8 Mark II, diseñada para usar con una sola mano

Canon ha presentado la nueva cámara ‘full frame’ compacta EOS R8 Mark II, que dirige a usuarios que buscan un equipo portátil y fácil de usar, a quienes ofrece estabilidad con una sola mano y opciones creativas.

EOS R8 Mark II forma parte de la gama de cámaras híbridas de Canon --para fotografía y vídeo-- y se inspira en el modelo EOS R8 para ofrecer un equipo de tamaño compacto que estrena un diseño de líneas rectas y reminiscencias a modelos antiguos de la marca.

En este diseño, la empuñadura es más pequeña y tiene un acabado texturizado para asegurar el agarre. El acceso a los controles de encendido, apagado y de vídeo está pensado para que pueda realizarse con una sola mano, y mantiene el ‘joystick’ en la parte trasera para gestionar el enfoque. Cuenta también con un acceso independiente para la ranura de la batería y de la tarjeta.

La nueva cámara de Canon utiliza un sensor CMOS ‘full frame’ de 24,2 megapíxeles, que ofrece una sensibilidad a la luz con ISO nativo de 100-102.400 --ampliable a 50 y 204.800-- e integra un estabilizador que proporciona hasta 7,5 pasos de estabilidad para que no haga faltar utilizar un trípode cuando se usa la cámara con una sola mano.

Ofrece una velocidad de disparo con obturador electrónico de 40 fps y, con el disparo previo, empieza a grabar aproximadamente medio segundo antes de que el usuario pulse el disparados completamente, para recoger hasta 20 fotogramas extra del momento que se quiere capturar y crea una imagen dinámica.

El enfoque automático Dual Pixel AF II con detección del sujeto con inteligencia artificial reconoce y sigue automáticamente a personas, animales y vehículos, para mantenerlos enfocados en todo momento mientra están en movimiento y en escenario donde hay una multitud.

La compañía ha destacado la EOS R8 Mark II como una cámara idónea para viajes, por su diseño portátil y fácil de manejar con una mano, pero también por las herramientas y funciones que la convierten en un medio de expresión, como el Canon Picture Styles y los Filtros de Color Filmtone, el efecto ajustar y de aspecto natural de la piel, y el desenfoque con cinco niveles y diez velocidades.

Otras de sus características son la grabación de vídeo en hasta 4K a 60 fps (con sobremuestreado desde 6K) o en Full HD a 180 fps, el audio de cuatro canales y la conectividad mediante WiFi o Bluetooth 5.3 para la transferencia de de fotografías y vídeos.

La EOS R8 Mark II incorpora la nueva tecnología de imagen Dual Pixel 3D de Canon, lo que permite a los usuarios capturar imágenes en formato JPEG con información de profundidad y convertirlas en contenidos 3D, utilizando la aplicación gratuita Dual Pixel 3D Converter para Windows.