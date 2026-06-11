Canadá presenta proyecto de ley para prohibir redes sociales a menores de 16 años

El gobierno de Canadá presentó el miércoles un proyecto de ley que contempla fijar en 16 años la edad mínima para crear cuentas en redes sociales.

“La seguridad de los niños no puede ser una consideración secundaria. Todos sabemos que el contenido dañino en línea puede tener consecuencias muy graves”, declaró el ministro de Cultura, Marc Miller.

“A medida que la tecnología evoluciona, debemos asegurarnos de que nuestras leyes se adapten, porque los padres no pueden afrontar estos desafíos solos”, añadió Miller en un comunicado.

“Las redes sociales y los chatbots con inteligencia artificial no promueven un desarrollo saludable en los niños y se han convertido en una fuente de ansiedad, aislamiento, depresión y muchos otros problemas de salud mental para muchos jóvenes”, dijo a su vez Marjorie Michel, ministra de Salud.

Australia se convirtió en el primer país en prohibir el uso de redes sociales a menores en diciembre de 2025 para protegerlos de los temidos efectos nocivos en su salud mental, con resultados hasta el momento dispares.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió el 29 de mayo que prohibir el acceso de los menores a las redes sociales no era suficiente e instó a los gobiernos y las empresas a diseñar plataformas más seguras.