ByteDance suspende el lanzamiento global de Seedance 2.0 tras las quejas de Hollywood por el uso de contenidos protegido

ByteDance ha decidido suspender el lanzamiento global de su modelo de inteligencia artificial (IA) para generación de vídeo Seedance 2.0, tras las recientes disputas con representantes del sector de cine en Hollywood, por crear vídeos con imagen realista sin límites sobre el uso de contenidos protegidos por derechos de autor.

La compañía lanzó su modelo de generación de imágenes y vídeos multimodal Seedance 2.0 en China el pasado mes de febrero, con mejoras de calidad respecto a su predecesor a la hora de generar resultados profesionales, con efectos visuales muy realistas y sonido estéreo de doble canal.

Asimismo, es compatible con entrada multimodal. Por tanto, para generar contenido, permite utilizar simultáneamente texto, hasta nueve imágenes, tres clips de vídeo y tres clips de audio e indicar sus instrucciones mediante lenguaje natural, con lo que crea vídeos de contenido de nivel industrial.

Sin embargo, esta capacidad de realismo causó rechazo en Hollywood. Representantes de la industria cinematográfica en Estados Unidos como la Motion Picture Association (MPA), de la que forman parte Netflix, Paramount Pictures y Prime Video, así como Disney, entre otros estudios, afearon la capacidad de generar vídeos sin límites sobre el uso de contenidos protegidos por derechos de autor y solicitaron el cese del servicio.

Ahora, ByteDance ha dado un giro en su hoja de ruta y, un mes después de dar a conocer su nuevo modelo en China, ha suspendido el lanzamiento global programado para Seedance 2.0, que no llegará a otras regiones.

Así lo han detallado fuentes cercanas a la compañía en declaraciones a The Information, recogidas por Engadget, aunque no han aclarado si la decisión de suspender el lanzamiento global está relacionada con el rechazo ocasionado por los distintos estudios de cine.

Se ha de tener en cuenta que, en el momento de su lanzamiento en China, desde la MPA expresaron sus quejas y alegaron que “al lanzar un servicio que opera sin garantías significativas contra infracciones, ByteDance está incumpliendo la legislación de derechos de autor”.

Esto se debe a que Seedance 2.0 permite recrear vídeos de escenas de cine de forma realista, incluso con actores reales. Fue el caso de un vídeo compartido por el director Ruairi Robinson (‘La ciudad silenciosa’, ‘BlinkyTM’), en el que los actores Tom Cruise y Brad Pitt pelean en lo alto de un edificio en ruinas, con el nivel de realismo de cualquier escena de una película rodada.

Igualmente, Disney envió a ByteDance una carta de cese y desistimiento, en la que denuncia el uso de sus trabajos sin permiso ni compensación para el desarrollo y entrenamiento del modelo. Siguiendo esta línea, el sindicato de actores estadounidense SAG-AFTRA también lo tachó como “frangante infracción”.

No obstante, ByteDance también compartió en ese momento que tomaría medidas para reforzar las salvaguardias y evitar el uso no autorizado de propiedad intelectual por parte de los usuarios al acudir a Seedance 2.0.