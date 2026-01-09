Boston Dynamics presenta su nueva versión de robot humanoide Atlas, lista para producción y para tareas industriales

Boston Dynamics ha presentado su última versión del robot humanoide Atlas, que ya está en la fase de producción y que ofrece capacidades para realizar una amplia gama de tareas industriales, desde la manipulación de materiales hasta el cumplimiento de pedidos, además de aprender nuevas tareas de forma rápida para entornos dinámicos.

La compañía de robótica ha dado a conocer esta versión de producto de su nuevo robot en la feria tecnológica CES 2026, donde ha llevado a cabo una demostración de sus capacidades para la industria, además de, como es habitual, ofrecer un espectáculo de baile con sus ágiles robots Spot.

En concreto, Boston Dynamics ha compartido que los nuevos robots Atlas son una versión definitiva que ya presenta su nueva versión de robot humanoide Atlas, lista para producción y para tareas industriales comenzado a fabricar. Así, ha adelantado que las flotas producidas se enviarán al Centro de Aplicaciones de Metaplantas Robóticas (RMAC) de Hyundai y a Google DeepMind en los próximos meses.

Estos nuevos robots humanoides están diseñados para llevar a cabo tareas de nivel empresarial, sobre todo, en el sector industrial, comprendiendo desde la manipulación de materiales hasta el cumplimiento de pedidos, incluyendo acciones como levantar cargas pesadas o trabajar con una mínima supervisión.

Además, como ha subrayado Boston Dynamics, estos robots son capaces de aprender tareas nuevas rápidamente, lo que les permite adaptarse a entornos dinámicos. A ello hay que sumarle que, cuando un robot aprende una nueva tarea, esta puede replicarse inmediatamente en toda la flota de robots, agilizando aún más el flujo de trabajo.