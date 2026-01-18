Bluesky extiende el marco de “en directo” a todos los usuarios en su nueva actualización

Bluesky ha extendido el marco de 'en directo' a todos los usuarios en su última actualización, una función que llevaba en pruebas desde el pasado mes de mayo, cuando estaba limitada a una serie de ‘streamers’.Bluesky lleva meses trabajando para incorporar las retransmisiones en directos, pero no de forma nativa, sino a través de la vinculación de los canales de servicios como Twitch y YouTube.'Bluesky es el lugar para encontrar noticias de última hora y actualizaciones en tiempo real. Esta herramienta es compatible con ‘streamers’, periodistas y cualquiera que comparta momentos en vivo a medida que suceden', anunció la red social cuando lanzó la beta de esta función en mayo del pasado.Con la nueva actualización v1.114, la retransmisión se extiende a todos los usuarios, lo que significa que cualquiera de ellos que esté en directo en Twitch tendrá junto a su foto de perfil un marco de color rojo con un aviso de 'en directo'.Con este marco, Bluesky busca hacer más fácil el acceso a las plataformas en las que se está retransmitiendo el directo, ya que de momento no se pueden ver desde la propia red social, como sí pasa en X por ejemplo.Para ello, los usuarios deben hacer clic en el marco de 'en directo' y se generará un enlace de acceso a la plataforma en la que está retransmitiendo el ‘streamer’.Respecto a esta medida, Bluesky ha defendido en una publicación en su perfil que añadir el marco de 'en directo' facilita el enlace a los directos fuera de la aplicación 'mientras que otras redes sociales penalizan los enlaces externos'.Un mensaje directo a X, su rival directo, que bloqueó los enlaces a Signal, un servicio de mensajería encriptada, con mensajes de error del tipo: 'Parece que esta solicitud podría estar automatizada. Para proteger a nuestros usuarios del spam y otras actividades maliciosas, no podemos completar esta acción en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde' o 'No podemos completar esta solicitud porque X o nuestros socios han identificado este enlace como potencialmente dañino'.Por el momento la función está limitada a los ‘streamers’ de Twitch, pero Bluesky ha explicado que 'es posible que pronto se incorpore la compatibilidad con otras plataformas de streaming a medida que avancemos con la beta'.