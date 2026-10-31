Bitchat, la aplicación de mensajería sin internet que gana popularidad antes de las manifestaciones

La aplicación de mensajería Bitchat, que permite comunicarse sin internet ni cobertura de red móvil, despierta interés desde hace semanas en Francia y se convierte en una de las aplicaciones más descargadas antes de la nueva movilización prevista para el sábado.

El viernes, la aplicación ocupó el primer puesto de la categoría “redes sociales” en la AppStore francesa de Apple y el número 22 entre todas las aplicaciones gratuitas.

Lanzada en el verano de 2025 por el estadounidense Jack Dorsey, fundador de Twitter, Bitchat se define como “una aplicación de mensajería descentralizada entre pares que funciona mediante redes en malla Bluetooth”.

Para funcionar, no necesita conexión a Internet ni a una red móvil, servicios que pueden verse interrumpidos durante las manifestaciones.

Bitchat funciona con tecnología Bluetooth, que utiliza ondas de corto alcance para establecer comunicación entre dispositivos, y sus usuarios pueden comunicarse entre sí cuando se encuentran cerca.

Los teléfonos de los usuarios también funcionan como repetidores para transmitir los mensajes de un dispositivo a otro y “ampliar el alcance de la red”.

La aplicación permite tanto integrarse a grupos según la ubicación geográfica como enviar mensajes privados a otros usuarios.

Cuando un usuario dispone de conexión a internet, Bitchat utiliza Nostr, un protocolo de red descentralizado que permite comunicarse con un mayor número de usuarios.