Astro Bot se consolida como el Mejor juego del año y recibe otros tres galardones en The Game Awards 2024

El videojuego para PlayStation Astro Bot ha recibido cuatro de las seis estatuillas a las que aspiraba en The Game Awards 2024, entre las que se incluye el reconocimiento al Mejor juego del año, un registro que lo convierte en el videojuego más galardonado de esta edición.

La edición de este año se ha celebrado en la madrugada (hora española) de este viernes 13 de diciembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos) y se ha podido seguir a través de plataformas de ‘streaming’ como YouTube y Twitch.

Estos premios, que se distribuyen en 29 categorías, cuentan con un consejo asesor en el que se encuentran personalidades como el presidente de Activision, Rob Kostich, el director ejecutivo de Microsoft Gaming, Phil Spencer, o el fundador de Kojima Productions, Hideo Kojima. No obstante, se otorgan en base a los resultados de una votación pública abierta a todos los usuarios.

El anfitrión de la gala y creador de los premios es Geoff Keighley, que hace unas semanas reveló los videojuegos nominados a estos galardones en su décima edición, en los que se posicionaron como favoritos Astro Bot y Final Fantasy VII: Rebirth, que han competido con un total de siete nominaciones cada uno.

Astro Bot se ha coronado este año como el título para PlayStation con mayor reconocimiento, ya que se ha hecho con el galardón al Mejor juego del año (GOTY, por sus siglas en inglés), Mejor dirección, Mejor juego de acción y aventuras y Mejor juego familiar.

El título que le sigue en relación al número de premios es Balatro, el ‘roguelike’ que estaba nominado en cinco categorías y finalmente se ha hecho con el premio de tres de ellas: Mejor juego para móviles, Mejor juego indie y Mejor debut indie.

También han sido tres los galardones que ha recibido Metaphor: Refantazio, un videojuego de rol y fantasía medieval que tenía seis nominaciones y finalmente ha sido elegido como el que presenta Mejor narrativa, Mejor dirección artística y Mejor RPG.

El Mejor diseño de audio y la Mejor actuación, de la actriz alemana Melina Juerguens, han recaido en Senua’s Saga: Hellblade II, mientras que Tekken 8 ha sido reconocido como el Mejor juego de lucha.

El resto de protagonistas de la noche se han llevado un premio en diferentes categorías, como es el caso de Baldur’s Gate 3, que ha sido reconocido como el Juego con mayor apoyo o soporte de la comunidad de jugadores. Final Fantasy VII: Rebirth, en cambio, se ha llevado el galardón a la Mejor banda sonora.

Batman: Arkham Shadow ha recibido los votos del público para convertirse en el Mejor juego de realidad virtual (RV) y aumentada (RA); League of Legends se ha llevado el premio al Mejor juego de eSports; Black Myth: Wukong, al Mejor juego de acción y EA Sports FC 25, al Mejor juego de de deportes y carreras.

El Mejor juego de estrategia es, según la última edición de The Game Awards, Frostpunk 2; el título de conducción Grand Theft Auto VI, el Juego más esperado; y Neva se ha consolidado como el Juego con mayor impacto. Asimismo, Prince of Persia: The Lost Crown se ha posicionado como el Mejor título en innovación en accesibilidad.