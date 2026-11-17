Apple comparecerá en junio de 2027 ante un tribunal de París, acusada de obsolescencia programada por impedir la reparación de varios modelos de iPhone fuera de sus tiendas oficiales, según una fuente cercana al caso consultada por AFP.

Estas acciones judiciales contra el gigante estadounidense por “obstaculizar la reparación y el reacondicionamiento” son inéditas, señaló la asociación Alto a la Obsolescencia Programada (HOP), que presentó una denuncia el 7 de diciembre de 2022.

“Rechazamos firmemente estas acusaciones infundadas”, respondió Apple al ser consultada por AFP.

La obsolescencia programada es un intento deliberado de reducir la vida útil de productos tecnológicos y obligar así a los consumidores a desecharlos y sustituirlos con mayor frecuencia.

Según la fuente cercana al caso, la fiscalía citó a comparecer durante cuatro días, a partir del 17 de junio, a dos entidades: Apple Distribution International y Apple Inc., la empresa matriz.

Se les acusa de haber impedido la reparación de varios modelos durante más de dos años y medio, entre noviembre de 2021 y julio de 2024.

Según la acusación, Apple habría configurado el software de sus teléfonos inteligentes para “hacer imposible su reparación o su reacondicionamiento (...) fuera de sus circuitos autorizados”, precisó la misma fuente.

El objetivo habría sido aumentar las ventas del producto estrella de Apple y los ingresos de la multinacional, que superan actualmente los 400.000 millones de dólares anuales, la mitad de ellos procedentes de las ventas del iPhone.

Para lograrlo, los ingenieros de Apple habrían configurado el sistema operativo de los teléfonos para que verificara el número de serie de los componentes y desactivara ciertas funciones cuando se reparaban “fuera de su circuito” oficial, según la fuente cercana al caso.