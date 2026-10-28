Tecnología

Apple presenta su primer MacBook Pro con pantalla táctil, impulsado por los chips M5 Pro y M5 Max

Apple presenta su primer MacBook Pro con pantalla táctil, impulsado por los chips M5 Pro y M5 Max
MacBook Pro con pantalla PROLED XDR.- APPLE
Europa Press
28 de octubre de 2026

Apple ha presentado su primer ordenador portátil con pantalla táctil, MacBook Pro con pantalla PROLED XDR, que ofrece hasta 24 horas de autonomía gracias a los procesadores M5 Pro y M5 Max.

El nuevo MacBook Pro con pantalla PROLED XDR está diseñado para que los usuarios utilicen sus dedos para dibujar directamente en la pantalla, amplíen elementos en ella o se desplacen por el contenido, en tareas como la edición de vídeo y la programación.

La pantalla utiliza al tecnología de OLED en tándem, que combina dos capas de píxeles autoiluminados. Disponible en tamaños de 14 y 16 pulgadas, introduce la isla dinámica.

Ofrece un pico de brillo máximo de 2.000 nits y un contraste de 10.000.000:1, así como una frecuencia de actualización variable de 120Hz, mientras que un motor inteligente controla la luminancia y el color de cada pixel de manera precisa.

Funciona con macOS 27 Golden Gate, Apple Inteligente y los procesadores Apple Silicon M5 Pro y M5 Max, que dotan de la potencia necesaria para impulsar trabajos con inteligencia artificial y agentes, así como para interactuar con el nuevo Siri AI. Admite hasta 16TB de Ram y hasta 128GB de memoria unificada, y ofrece hasta 24 horas de autonomía.

Apple ha destacado el sistema de audio, compuesto por seis altavoces con audio espacial y Dolby Atmos, y la cámara Center Stage de 12MP con vista cenital.

En conectividad, cuenta con el módem N1 y tiene soporte para WiFi 7 y Bluetooth 6. El modelo impulsado por M5 Pro incorpora tres puertos Thunderbolt 5 y el modelo con chip M5 Max, cuatro. También admite la tecnología magnética MagSafe 3.

MacBook Pro con pantalla PROLED XDR estará disponible el próximo 6 de noviembre, con un precio que parte de 3.349 euros con chip M4 Pro, y de 5.249 euros con chip M5 Max.

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