Apple presenta su nuevo AirTag: más alcance, más precisión y más volumen

Apple ha presentado una nueva generación del dispositivo localizador AirTag, que ofrece un mayor rango de conectividad, una localización más precisa y un altavoz con más volumen.

El nuevo AirTag mantiene el tamaño del Airtag original para que pueda ser compatible con los mismos accesorios, pero en su fabricación Apple ha avanzado en la preocupación medioambiental, ya que la carcasa está hecha con un 85 por ciento de plástico reciclado, en los imanes se ha reciclado el cien por cien de tierras raras y el oro de las placas de los circuitos impresos diseñados por Apple también es cien por cien reciclado.

Este dispositivo localizador, diseñado para encontrar objetos y dispositivos electrónicos extraviados a través de la aplicación Buscar, integra el ‘chip’ de banda ultraancha de segunda generación que ya se ha empleado en iPhone 17 y Apple Watch Ultra 3, y que ofrece una localización más precisa y de mayor alcance.

La compañía ha señalado que ‘Búsqueda de Precisión’ guía a los usuarios hasta sus objetos extraviados desde un 50 por ciento más lejos que en la generación anterior, y lo hace a través de indicaciones visuales, sonoras y por vibración.

También incrementa el volumen un 50 por ciento que la generación anterior, lo que permite a los usuarios oír su AirTag desde una distancia hasta dos veces mayor que antes, como ha indicado Apple en una nota de prensa.

El nuevo Airtag se integra en la red ‘Buscar’, una red colaborativa de dispositivos Apple que utiliza tecnología Bluetooth para detectar la ubicación de un accesorio o dispositivo e informar de su ubicación aproximada al propietario.

Y es compatible con la función ‘Compartir Ubicación del Objeto’, que permite compartir con un tercero la ubicación del localizador de manera temporal y segura, por ejemplo, con una aerolínea para encontrar una maleta extraviada.

Apple ha subrayado las medidas de seguridad que incorpora frente al rastreo no deseado, como alertas en distintas plataformas e identificadores Bluetooth únicos que rotan con frecuencia. Para proteger la privacidad y la seguridad de los datos de ubicación, asegura que no almacena físicamente los datos de ubicación ni el historial, y que el cifrado de extremo a extremo protege todas las comunicaciones con la red Buscar.

El nuevo AirTag puede adquirirse de forma individual (35 euros) o en un paquete de cuatro unidades (119 euros). S puede reservar en apple.com y en la ‘app’ de Apple Store desde este lunes, y llegará a las tiendas Apple Store más adelante esta semana.