Apple Podcasts mejorará la experiencia de vídeo con la tecnología HTTP Live Streaming

18 de febrero de 2026

Apple ha actualizado la tecnología de ‘streaming’ de vídeo de su servicio Apple Podcasts para ofrecer videopócast en directo y con la posibilidad de descargados para verlos sin conexión a internet.

La compañía tecnológica ha implementado la tecnología de vídeo HTTP Live Streaming en Apple Podcasts, que utiliza el mismo protocolo que impulsa la web para permitir que el contenido se distribuya a través de servidores, adaptándose a las redes móviles y WiFi.

Por el momento se encuentra en beta y se espera que llegue con la actualización 26.4 de los sistemas operativos de Apple, pero promete mejoras en la experiencia de los usuarios con los videopódcast, similar a la que ya ofrecen los servicios de pódcast de la competencia.

Los usuarios podrán reproducir los videopódcast a pantalla completa o un en un modo de imagen en imagen para seguirlo si se está usando otra ‘app’, en multitarea. También podrán descargarse para verlos sin conexión a internet e incluso se podrá pasar de manera fluida del vídeo a la reproducción solo de audio del pódcast.

Como explican en Engadget, seguirá estando disponible la tecnología RSS, pero como opción de distribución.

