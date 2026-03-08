Apple Music facilita a la industria musical etiquetas de transparencia sobre el contenido generado con IA

Apple Music ha introducido un conjunto de metadatos que identifican el contenido generado con herramientas de inteligencia artificial que deben aplicarlos sellos discográficos y los distribuidores de música.

La plataforma de ‘streaming’ ha lanzado lo que llama ‘etiquetas de transparencia’ (Transparency Tags) con las que se identificarán los elementos que han sido creados con IA, que abarca el arte estático o gráfico en movimiento del álbum, la generación de una parte material de la grabación de sonido, la composición y el contenido de vídeo.

Las etiquetas se dirigen a los sellos discográficos y los distribuidores, que ya pueden comenzar a aplicarlas tanto en el contenido ya publicado en Apple Music como en el nuevo, según ha explicado la compañía en un boletín distribuido a los socios de la industria, que recogen en Music Business Worldwide. Pueden, incluso, aplicarse varias etiquetas de manera conjunta.

Apple considera que “los sellos y distribuidores deben asumir un papel activo a la hora de informar cuando el contenido que ofrecen se crea mediante IA”, y que el etiquetado proporciona “un primer paso concreto hacia la transparencia necesaria para que la industria establezca mejores prácticas y políticas que funcionen para todos”. Sin embargo, deja a su criterio lo que califican como contenido generado por inteligencia artificial.