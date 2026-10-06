Apple endurecerá ‘Full Disk Access’ en macOS ante los riesgos que suponen los agentes de IA para la privacidad

Apple ha anunciado que introducirá controles adicionales más estrictos en ‘Full Disk Access’ (Acceso total al disco) de macOS para evitar fugas de información sensible que puedan comprometer archivos, correos electrónicos, mensajes e incluso el historial de navegación del usuario por un uso indebido tanto por parte de ‘apps’ de terceros como por agentes de Inteligencia Artificial (IA).

‘Full Disk Access’ es un permiso de seguridad especial de macOS que se encarga de otorgar a una aplicación acceso ilimitado a prácticamente todos los archivos y datos almacenados en el ordenador.

La tecnológica ha dado los detalles en su web de las nuevas medidas, donde indica que los controles más estrictos requerirán acciones explícitas e informadas por parte del usuario para conceder este nivel de acceso.

“Algunos desarrolladores están utilizando ‘Full Disk Access’ de algunas formas que podrían poner en riesgo a los usuarios al exponer todo el contenido de sus sistemas, incluidos archivos, correos, mensajes e incluso el historial de navegación, sin su pleno conocimiento y comprensión”, ha señalado Apple.

También indica que los nuevos controles son fundamentales, ya que “a medida que los agentes de IA se vuelven cada vez más capaces y autónomos, los riesgos asociados a este nivel de acceso aumentarán sustancialmente”.

Los de Cupertino son claros en este sentido, y desean que los usuarios entiendan los riesgos que han de asumir antes de conceder este nivel de acceso, para que puedan tomar decisiones informadas sobre sus datos y privacidad.

Los problemas con el acceso de los agentes de IA a ‘Full Disk Access’ recuerdan al acaso denunciado recientemente por un columnista de Inc. sobre Muse de Meta que, fue capaz de leer todos sus mensajes privados, algo que le sorprendió, ya que en ningún momento dio permiso al agente de IA de Meta para que pudiera leerlos e incluso explica que tenía desactivada la función ‘Full Disk Access’.