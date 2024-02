Amazon Prime Video elimina la reproducción de contenido con Dolby Atmos y Dolby Vision

Amazon Prime Video ha dejado de permitir la reproducción de películas y series con las características de sonido Dolby Atmos y calidad visual Dolby Vision en las cuentas suscritas a la opción con anuncios.

La plataforma de contenido en ‘streaming’ comenzó a introducir “anuncios limitados” en las películas y series de su servicio el pasado 29 de enero. Asimismo, para aquellos usuarios que no deseen anuncios en sus cuentas, la compañía también comenzó a ofrecer la opción de pagar 2,99 dólares adicionales al mes.

Ahora, Amazon Prime Video ha comenzado a eliminar la posibilidad de reproducir contenido con sonido Dolby Atmos y calidad visual Dolby Vision para aquellas cuentas que estén suscritas a la opción con publicidad de la plataforma, de manera que el contenido se verá y escuchará con una calidad más baja.

Así lo ha confirmado de forma oficial la portavoz de Amazon, Katie Barker, en declaraciones a The Verge, donde ha especificado que las capacidades Dolby Vision y Dolby Atmos “solo están disponibles en la opción sin publicidad, en títulos relevantes”.

En este sentido, en caso de mantener la suscripción previa y no pagar 2,99 dólares más al mes, los usuarios no solo tendrán que visualizar anuncios, si no que dejarán de tener acceso a las características de visualización mencionadas anteriormente y por tanto no podrán disfrutar del contenido en su mejor calidad.

La tecnología Dolby Vision consigue optimizar la imagen mostrando más detalles del contenido en escenas muy brillantes o muy oscuras, de manera que se obtienen imágenes más naturales y realistas.

Por su parte, Dolby Atmos se basa en una tecnología de sonido envolvente de 360 grados gracias a una espacialización del sonido en tres dimensiones, que revela detalles concretos, como el lugar y la distancia desde donde se produce. Así, esta tecnología permite a los diseñadores de sonido colocar distintos sonidos en diferentes puntos o posiciones del paisaje sonoro.

De esta forma, Amazon Prime Video sigue la estela de otras plataformas como Netflix y Disney+, que también ofrecen planes de suscripción con anuncios y con capacidades como la resolución limitada, por 5,49 euros y 5,99 euros al mes, respectivamente.

Por ejemplo, en el caso de Netflix, tal y como detalla en su página de soporte, el plan estándar con anuncios permite ver el contenido en Full HD, frente la calidad Ultra HD que ofrece el plan Premium. Lo mismo ocurre con el plan con publicidad de Disney+, que también permite una calidad Full HD, frente a la calidad 4K UHD y HDR que ofrece el premium.

Actualmente, la suscripción a Amazon Prime Video en España tiene un precio de 4,99 euros al mes o 49,90 euros al año. La versión Amazon Student tiene un precio de 2,49 euros mensuales o 24,95 euros al año. En este sentido, por el momento, la opción de suscripción con anuncios no se ha aplicado en España, sino que está disponible en países como Estados Unidos.