Amazon inicia las pruebas de su nueva antena Leo Ultra de velocidad gigabit para ofrecer internet satelites a empresas

Amazon ha presentado Amazon Leo Ultra, la nueva antena de su servicio de internet satelital dirigida a emprasas que actualmente tiene en pruebas con una versión preliminar antes de su lanzamiento más amplio.

Amazon Leo tiene una red de más de 150 satélites en órbita terrestre baja con el objetivo de llevar internet a lugares donde las redes existentes no tienen cobertura, con conexiones rápidas y fiables.

Una parte de este servicio se enfoca a empresas, entidades gubernamentales y organizaciones, para quienes la compañía tecnológica ha desarrollado una nueva antena, que ha llamado Amazon Leo Ultra.

Con ella, Amazon promete velocidades de descarga de hasta 1Gbps y de carga de hasta 400Mbps simultáneas, acceso directo a las cargas de trabajo en AWS y la creación de redes privadas, como informa en un comunicado compartido en su blog.

La antena funciona con el chip de silicio personalizado Amazon Leo, que ofrece encriptación avanzada y un procesamiento rápido, y está diseñada para resistir las inclemencias del tiempo.

Amazon pretende impulsar la adopción de su antena con una versión preliminar en la que participan empresas seleccionadas, con las que probará el ‘hardware’ y el ‘software’ y verá la oportunidad de ofrecer soluciones adaptadas a sectores específicos antes de su ampliación.