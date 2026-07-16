Alternativas al scroll infinito que permiten tener una experiencia en redes sociales más consciente del tiempo

Las redes sociales han acostumbrado a sus usuarios a ver un contenido tras otro sin dar tiempo para pensar con funciones como el ‘scroll’ infinito o la reproducción automática de los vídeos, pero existen alternativas de diseño que hacen que la experiencia sea más consciente del tiempo que se pasa en ellas.

El ‘scroll’ infinito, la reproducción automática, los ‘push’ de notificación y los sistemas de recomendación personalizados de Instagram y Facebook están en el punto de mira de la Comisión Europea por formar parte de un diseño adictivo que puede costarle una multa millonaria a Meta.

Estas funciones llevan años siendo objeto de críticas por su capacidad para enganchar a los usuarios para que pasen horas en las redes sociales, y en febrero llevaron el director ejecutivo de Meta, Mark Zucherberg, a defender que su red social Instagram estaba diseñada para ser útil, en el marco de un juicio histórico sobre la adicción de las redes sociales en Estados Unidos.

De esas funciones, una de las más polémicas es el llamado ‘scroll’ infinitivo, la acción de desplazarse por la pantalla de abajo a arriba para seguir viendo nuevos contenidos, que hace perder a los españoles casi dos días de media al mes, como advirtió un informe de OnePlus publicado el año pasado.

Esta forma de consumir contenido no es inocua; más de la mitad de los usuarios reconoce haber sentido efectos adversos como cansancio, ansiedad o culpa tras pasar demasiado tiempo deslizando en sus móviles, e incluso el 28 por ciento asegura que hace disminuir su capacidad creativa.

El ‘scroll’ infinito está presente en Instagram y Facebook, pero también en otras plataformas como TikTok, principalmente para los vídeos de corta duración. Su extensión hace difícil pensar en alternativas menos perjudiciales, pero existen, como la posibilidad de pasar de página para cargar nuevos contenidos, un diseño que Google recuperó hace dos años para los resultados de su Buscador.

Incluso Instagram, una de las plataformas que investiga la Comisión Europea, tuvo en el pasado un diseño menos agresivo, basado en “un ‘feed’ cronológico en el que el contenido venía determinado por las cuentas que cada usuario decidía seguir y con las que interactuaba”, recuerda la gerente de comunicación de Qustodio, Emily Lawrenson, en declaraciones a Europa Press.

Aunque esta lógica sigue presente en la red social, la directiva explica que “la diferencia es que hoy ese contenido convive con recomendaciones, anuncios y publicaciones seleccionadas por los algoritmos en función de lo que la plataforma considera que puede interesar al usuario”.

Aparte de cargar el contenido en páginas --lo que requiere que el usuario pinche sobre ellas--, la experiencia de Instagram y otras redes sociales podría volverse “más equilibrada” si se añaden “pequeños cambios”, como permitir que el usuario elija sus temas de interés, la posibilidad de alternar entre ‘feed’ de cuentas seguidas y otro de descubrimiento, añade Lawrenson.

La reproducción automática de los vídeos es otra de las funciones que se cuestionan y que complementa y facilita el ‘scroll’ infinitivo al no esperar a que los usuarios pinchen en el vídeo que quieren ver para que comience la reproducción, impulsando el consumo continuo de contenidos.

Desactivar la reproducción automática o incorporar avisos como ‘ya has visto todo el contenido nuevo’, son otras propuestas que cita la directiva de Qustodio que permiten limitar el ‘scroll’ infinito.