Agencia ORM aterriza en Panamá y promete mejorar la reputación online de empresas y personas

Esta Agencia de Reputación Online elimina todo tipo de contenido negativo sobre las marcas, desde fotografías hasta comentarios en redes sociales.

“Que todo el mundo escuche sobre tu marca parece ser el sueño de muchos emprendedores y empresarios. Sin embargo, cuando lo que se dice de tu marca es negativo ¡Se convierte en una pesadilla!” Es lo que nos cuentan los expertos de ORM Agencia.

Este tipo de prácticas se conoce como publicidad negativa, una acción que busca dañar la imagen de las empresas por medio de mentiras y comentarios negativos.

Un ejemplo muy claro, son las reseñas en Google Bussines, donde los expertos aseguran que la competencia suele entrar y dejar constancia de una mala experiencia que nunca ocurrió.

Pero un comentario no es el problema, sino cuando se invierte en campañas de cientos y miles de reseñas negativas, con el potencial de destruir.

Expertos SEO de Latinoamérica, cuentan que han visto publicaciones y ofertas del tipo “Busco personas que dejen comentarios negativos en un perfil de Business”. Esto mismo se aplica para denunciar perfiles de Instagram, Facebook, etc. El objetivo es claro ¡Dañar la reputación de una marca!

¿Por qué dañar la imagen de una marca? ¿Es legal?

Son muchas las razones por la que una persona quiere dañar la imagen de una empresa, entre ellas:

• Se trata de su competencia, y desea superarla con técnicas Black Hat.

• Problemas personales con la marca o su CEO.

• Haber sido afectado por un comentario o reseña de esa marca, por lo que hacer que las personas pierdan la confianza en ella le beneficia.

• Tener una mala experiencia con la empresa, y no conformarse con su comentario negativo.

En ningún sentido es legal mentir, sin embargo, las acciones de publicidad negativa y engañosas son difíciles de regular, en especial cuando el afectado no tiene conocimientos de marketing y gestión de reputación.

¿Cómo las agencias de reputación ayudan a las marcas?

Estas agencias contrarrestan las prácticas negativas de diferentes formas, ya sea denunciando las mentiras de los usuarios (en caso de ser posible), y ayudando a la marca a generar opiniones positivas que hagan ver diminutos a los comentarios negativos.

El equipo de Ormagencia revela que sus clientes no solo son víctimas de publicidad negativa, sino que llegan en busca de ayuda para prevenirla ante una avalancha de casos reales.

Ofrecen un servicio especializado que se adapta a la necesidad de cada persona, porque según han explicado, mucho depende de los objetivos de cada cliente. Esta Agencia de Reputación Onlineelimina (desindexa) todo tipo de contenido negativo, desde fotografías hasta comentarios en redes sociales.

Buenas intenciones, pero malos resultados

Curiosamente, las agencias de reputación online bien constituidas y con experiencia, siempre hacen referencia a la segmentación del público, SEO local, etc. Y una de las tantas razones por la que hablan de ello, se relaciona a que la publicidad mal aplicada, sin apuntar al objetivo correcto, termina dando malos resultados.

Es decir, que muchos de sus clientes llegan a ellos con publicidad negativa, no porque su competencia los está atacando, sino porque aplicaron estrategias de publicidad de forma incorrecta.

Por ejemplo, una ficha de negocio que vende en la capital de Argentina, es muy raro que tenga una gran cantidad de reseñas positivas por parte de clientes de China. Es muy claro que son reseñas falsas, quizás compradas para mejorar su reputación, pero los algoritmos y las personas notan con facilidad que es falso.

Ante este gran problema, no les queda de otra que aplicar estrategias más efectivas para limpiar su reputación, y luego ascender mejorando su imagen.

El consejo de los expertos es claro, apostar por técnicas “baratas” y que prometen resultados en tiempo récord, solo daña tu reputación a mediano o largo plazo. Por lo que, la estrategia que se considera económica, termina siendo más costosa.