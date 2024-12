“La nueva ley de la Caja del Seguro Social, no sería beneficiosa para gran cantidad de panameños qué están intentando pagar sus cuotas y por distintos motivos ya sea, por falta de empleo en tiempos de juventud o falta de experiencia y estudios no han logrado completar sus cuotas”.

“La nueva ley para reformar la Caja del Seguro Social en Panamá es una respuesta del gobierno a la crisis financiera que enfrenta el sistema, con el objetivo de proteger las pensiones y mejorar los servicios de salud. La propuesta plantea varios cambios importantes”.

“Sí lo conozco, y puedo decir que en la actualidad los jóvenes tenemos problemas para conseguir empleo y si aumentan la edad, esas personas que ya se debieron haber jubilado, le cortan la oportunidad de un puesto de trabajo al que viene subiendo”.

“El proyecto de ley que propone aumentar la edad de jubilación en Panamá nos obliga a reflexionar sobre las implicaciones para las nuevas generaciones. Como joven trabajadora, me preocupa que esta medida pueda intensificar la incertidumbre económica a la que ya nos enfrentamos”.

“El proyecto de Ley de la Caja de Seguro Social establece el marco regulatorio para garantizar la protección social de los ciudadanos mediante la prestación de servicios de salud, jubilaciones, pensiones y otros beneficios relacionados”.

“Lo poco que conozco del proyecto de Ley es que mi generación se verá afectada en temas de edades y cuotas para la jubilación, porque este pretende aumentar la edad para hombres y mujeres, y qué queda para nosotros”.

“No he conocido el proyecto de Ley en su totalidad, pero de lo que he visto, ya sea en redes sociales o la noticia, es que solo sé que ahora no me jubilo con la edad yo quería, ya que quieren subirle al aumento de la edad de jubilación”.

“No estoy muy empapada en el tema, pero es más que nada el aumento de la edad de jubilación, las cotizaciones entre otras propuestas, esto surgió por la deuda que ellos tienen. Dicen que la reforma busca garantizar la sostenibilidad del sistema”.

“Busca abordar la crisis financiera y de sostenibilidad del sistema con el incremento de la edad de jubilación, modificación de cuotas, aporte estatal adicional. El gobierno planea aportar anualmente $966 millones ajustables, destinados a cubrir déficits”.

“Sé que lo que buscan es beneficiar al paciente, pero es preocupante que en las proyecciones indiquen que para el 2025 los pensionados no podrán cobrar la totalidad de las pensiones si no hay un gran cambio (a mi concepto, por mala administración)”.

“Me parece poco favorable, desde mi perspectiva como joven. El aumento en la edad de jubilación, sumado a los problemas económicos que afectan a diversos sectores del país, reduce significativamente las probabilidades de alcanzar una jubilación digna”.

“No conozco muy bien el proyecto de ley a las reformas de la Caja del Seguro Social, pero según lo que he leído, no estoy de acuerdo con la extensión de la edad para poderse jubilar, ya que a los jóvenes nos afectan en el futuro”.

“No la he leído toda, pero sé que van a aumentar la edad de jubilación; no me parece malo, pero ya teníamos estipulado alcanzar la meta. Deben enfocarse en los beneficiarios, porque hay personas que tienen a sus beneficiarios y pagan poco”.

“Van a aumentar la edad de jubilación, tanto a hombres como a mujeres, y a futuro también nos afectará a los jóvenes. Los de edad alta serán afectados por la discriminación de que son muy viejos, más que nada a las mujeres, y así sucesivamente”.