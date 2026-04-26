"Era claramente yo": cuando las series generadas por IA roban rostros

Christine Li no es actriz; por eso, cuando se vio en un microdrama en redes sociales interpretando a un personaje cruel, su sorpresa se mezcló con rabia y miedo.

La imagen de esta influencer y modelo china de 26 años fue utilizada sin su consentimiento en un episodio generado por inteligencia artificial que tuvo un gran éxito en marzo en una aplicación de ByteDance, la compañía que lanzó TikTok.

"Estaba en shock. Era claramente yo", declaró a la AFP desde Hangzhou, en el este de China, donde vive.

"Era evidente que habían utilizado una serie de fotos que me había tomado hace dos años" y publicado en redes sociales, añadió.

Fueron sus seguidores quienes la alertaron después de ver The Peach Blossom Hairpin ("La horquilla de flor de durazno") en Hongguo, plataforma especializada en la difusión de microdramas, miniseries ultracortas extremadamente populares en China y en plena expansión en otros países.

Christine Li aseguró que quedó especialmente horrorizada al ver a su doble digital abofeteando a mujeres y maltratando animales.

"También sentí un miedo profundo, preguntándome qué clase de persona podía hacer algo así", explicó la joven, que tiene la intención de presentar una demanda.

En un comunicado publicado a inicios de abril, Hongguo indicó haber retirado el episodio porque sus productores habían infringido las normas de la plataforma, que ofrece gratuitamente miles de formatos cortos y ultracortos.

- Feo y sospechoso -

En un mercado de microdramas en rápido crecimiento y que ya mueve miles de millones de dólares, el uso de la IA es extremadamente frecuente.

No solo el personaje de Christine Li, sino también el de su "esposo" en el episodio cuestionado, se basó en imágenes robadas.

Se trataba de fotos de Baicai, estilista especializado en vestimenta y maquillaje tradicionales, que había publicado imágenes suyas disfrazado en Xiaohongshu.

Al igual que Li, el microdrama lo retrató como "feo y sospechoso", lamentó ante la AFP este hombre, quien pidió ser identificado bajo un seudónimo.

A pesar del escándalo, The Peach Blossom Hairpin siguió emitiéndose durante varios días antes de ser retirado. En un primer momento, los personajes fueron discretamente reemplazados.

Desde entonces Hongguo aseguró seguir reforzando sus procedimientos de revisión de contenidos y afirmó haber tratado 670 microdramas que infringían la normativa, eliminando la mayoría de ellos. La aplicación declaró que sancionará en caso de reincidencia.

Consultada, ByteDance remitió a la AFP a los comunicados de Hongguo.

Mientras tanto Christine Li y Baicai siguen esperando que se identifique a los responsables del robo de su imagen.

- Derecho a la propia imagen -

Contactadas por la AFP, una empresa identificada en el sistema oficial de registro chino como productora del episodio y otra que lo publicó en la versión china de TikTok no respondieron.

La capacidad de la IA para apropiarse de los rasgos de personas reales genera preocupación en todo el mundo, especialmente por el riesgo de que los "deepfakes" se utilicen con fines maliciosos.

Representar a alguien de forma degradante sin su autorización constituye una vulneración "tanto del derecho a la imagen como del derecho a la reputación", subrayó la abogada de Li, Zhao Yijie.

Las autoridades chinas también endurecieron el marco legal. Desde abril la ley exige que la creación de microdramas mediante IA esté sujeta a la obtención de una licencia.

Sin embargo sigue siendo fácil esconderse tras empresas temporales o utilizar servidores en el extranjero, estima Zhao.

En 2024 un tribunal de Pekín condenó a una empresa a pagar daños y perjuicios a una celebridad porque su software de IA permitió a usuarios desviar la imagen y el nombre de ésta para intercambiar mensajes íntimos.

Pero en el caso de personas menos conocidas, como Christine Li y Baicai, las probabilidades de recibir una indemnización adecuada son bajas, estiman abogados consultados por la AFP.

Peor aún, la influencer y modelo teme verse perjudicada profesionalmente, ya que ahora está "asociada a una controversia".

"¿Qué impacto tendrá esto sobre mí, mi trabajo y mis oportunidades profesionales?", se pregunta por su parte Baicai.