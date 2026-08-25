Vamos prepara su futuro político

T.Jiménez | Ante el escenario que plantean las reformas electorales, la Coalición Vamos comienza a encaminarse hacia la posibilidad de convertirse en partido político y presentarse como una nueva oferta al país.

Como parte de esta preparación, Juan Diego Vásquez, presidente de la directiva de Vamos, anunció que dedicará al menos dos semanas de cada mes a recorrer distintas comunidades para escuchar las propuestas, inquietudes y necesidades de la población. El pasado fin de semana, inició este recorrido en Arnulfo Arias, San Miguelito.

Por su parte, la diputada Walkiria Chandler también planteó que la conformación de un partido podría ser una opción y señaló que el tema podría formar parte próximamente de la agenda de la organización.

“Ante el panorama que plantean las reformas electorales pareciera que la conformación de un partido sería la opción para poder presentarnos como una oferta al país. Próximamente tendremos una Asamblea, es posible que este tema forme parte de la agenda”, manifestó Chandler.