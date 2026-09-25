VAMOS entrega al Tribunal Electoral más de 70 mil declaraciones para formar partido

El movimiento VAMOS entregó al Tribunal Electoral más de 70,000 declaraciones de voluntad de ciudadanos que manifestaron su intención de formar parte del partido político en constitución.

La organización sostuvo que la cantidad de declaraciones supera el mínimo de 500 ciudadanos iniciadores establecido en el artículo 52 del Código Electoral para solicitar la formación de un partido político.

“Los panameños están cansados de que la política sea un espacio reservado para los mismos de siempre. Hoy miles de personas se organizaron y demostraron que hay espacio para hacer las cosas de manera diferente”, dijo Juan Diego Vásquez, líder y presidente de VAMOS.

“Este proyecto nació de la gente y es la propia gente la que lo ha hecho crecer”, añadió.

Junto con las declaraciones, VAMOS presentó su Declaración de Principios, Programa de Gobierno, Estatutos y otros documentos correspondientes al proceso de formación del partido.

La organización informó que la Junta Directiva Provisional estará integrada por Juan Diego Vásquez G., Yamireliz Chong Smith, Gabriel Silva Vignoli, Virginia Barreiro Sánchez, Daniel De Roche Fonseca, Natibeth Kenion, Mijail Castillo Rivera, Margareth Pimentel Díaz, Augusto Palacios M., Elodia Muñoz, Humberto Echeverría Cerdeira, Irma Hernández Berrío, Javier Yap Endera y Beisy Broce Ábrego.

Ahora corresponde al Tribunal Electoral continuar con el trámite de la solicitud presentada por la organización.

“Para nosotros, el partido es la herramienta, no el objetivo. Estamos convencidos de que para transformar el país hay que participar, organizarse y estar presentes donde se toman las decisiones”, afirmó Vásquez.

La entrega se realizó 27 días después de que la organización anunciara, el pasado 29 de agosto, el inicio del proceso para constituirse como partido político. Según VAMOS, desde el 30 de agosto sus miembros y voluntarios comenzaron a recoger las declaraciones en distintas comunidades del país.