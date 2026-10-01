UNE da un paso más hacia partido

a.Rodríguez | El Tribunal Electoral (TE) informó que el grupo político Unidos para una Nueva Era (UNE) completó los requisitos de ley para constituirse formalmente como partido político, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 60 del Código Electoral.

Como parte del procedimiento legal, la institución ordenó la publicación de la resolución correspondiente durante tres días consecutivos en un diario de circulación nacional, con el fin de hacer pública la solicitud y garantizar el derecho a objeción.

De acuerdo con lo publicado en el Boletín del Tribunal Electoral, cualquier ciudadano, así como partidos políticos legalmente constituidos, reconocidos o en formación que tengan fundamentos válidos para oponerse a la petición, podrán presentar su objeción a través de un apoderado legal.