$!Tribunal electoral revela distribución de inscritos en partidos políticos

Las estadísticas la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) reveló que el 49.22% de los ciudadanos en el Registro Electoral están inscritos en partidos políticos, dejando al 50.78% sin afiliación.

En el último informe del Tribunal Electoral se detalló que, hasta este miércoles 29 de enero de 2026, de 3,157,268 personas con derecho al sufragio, un total de 1,553,646 panameños pertenecen a una organización política legalmente constituida o en proceso de formación.

Estas cifras revelan que la mayoría de los inscritos son hombres, un total de 795,951. Mientras que las mujeres representan 757,037 afiliadas.

El Partido Revolucionario Democrático continúa encabezando la lista con 567,265 simpatizantes, a pesar de perder 753 adherentes en la última semana; le sigue Realizando Metas con 284,252 (-194) y Cambio Democrático con 258,816 (+353).